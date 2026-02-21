Αιγιάλεια: Σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ

Σχολικές αθλητικές δράσεις 2026: Οι μαθητές ζωντάνεψαν τα γήπεδα με τους αγώνες μπάσκετ!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των σχολικών αθλητικών δράσεων, με πρώτους τους αγώνες μπάσκετ, που διοργανώθηκαν από τον Δήμο Αιγιαλείας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και τις τοπικές κοινότητες.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν αποκεντρωμένα σε τρία γήπεδα (Κλειστό Αιγίου, Κλειστό Καμαρών και Κλειστό Ακράτας) ενώ συμμετείχαν τα σχολεία του Αιγίου, της Δυτικής και Ανατολικής Αιγιάλειας, με ομάδες αγοριών, κοριτσιών και μικτές, δίνοντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία του αθλητισμού, της συνεργασίας και της χαράς του παιχνιδιού.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Νέος Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Παιδείας και Αθλητισμού κ. Ελευθεριώτης και κ.Χρήστος Τσερεντζούλιας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Γιώργος Ντίνος και ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Νίκος Δελέγκος. Τον συντονισμό των αγώνων ανέλαβαν οι διευθυντές των σχολείων κ. Γιώργος Σιακκής (Δημοτικό Σελιανιτίκων) και κ. Ανδρέας Θανασούλιας (6ο Δημοτικό Αιγίου).

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν τιμήθηκαν με αναμνηστικά διπλώματα ενώ τα έξοδα των μετακινήσεων, της ηχητικής κάλυψης και ιατρικής υποστήριξης των αγώνων καλύφθηκαν από τον μέγα χορηγό της διοργάνωσης, τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Μετά τη λήξη του τελευταίου αγώνα μπάσκετ, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος δήλωσε: “Η πρώτη φάση των σχολικών αγώνων μπάσκετ ήταν μια εβδομάδα γεμάτη χαμόγελα, ενθουσιασμό και συνεργασία! Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, τα παιδιά έπαιζαν, χειροκροτούσαν ο ένας τον άλλον και ζούσαν την αληθινή χαρά του παιχνιδιού. Είμαι περήφανος που ο Δήμος Αιγιαλείας μπορεί να στηρίζει τέτοιες δράσεις που φέρνουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, τη φιλία και την ομαδικότητα, και ανυπομονώ για τη συνέχεια με τους αγώνες ποδοσφαίρου τον Μάιο”.