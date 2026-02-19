Η Πάτρα και οι μεγάλες στιγμές στο Κύπελλο Ελλάδας

Αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του φετινού Κυπελλούχου στο μπάσκετ, το προσεχές Σάββατο, αλλά και στο πόλο (27-28/2), χωρίς όμως εκπροσώπηση της Πάτρας.

Ούτε ο Προμηθέας, ούτε ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών τα κατάφεραν, σε δύο διοργανώσεις που η Πάτρα έχει τις περισσότερες διακρίσεις της.

Η Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο έχεο δύο παρουσίες στα ημιτελικά (1979, 1997), ο ΝΟΠ υπήρξε κάτοχος τροπαίου και επτά φορές φιναλίστ ενώ ο ο Προμηθέας έχει υπάρξει δύο φορές (2020, 2021) φιναλίστ στην τόσο σύντομη ιστορία του.

Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε το ένδοξο παρελθόν των ομάδων της Πάτρας στο Κύπελλο Ελλάδας όλων των αθλημάτων, με 12 τρόπαια και 32 συνολικά τελικούς.

Με την περιττή επισήμανση «περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις».

Η ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ

1996–1997 Ολυμπιακός - Απόλλων 80–78

2014–2015 Παναθηναϊκός - Απόλλων 68–53

2019-2020 ΑΕΚ - Προμηθέας 61-57

2020-2021 Παναθηναϊκός - Προμηθέας 91-79

ΒΟΛΕΪ

2007–2008 Παναθηναϊκός - ΕΑΠ 3-1

ΠΟΛΟ

1957-1958 Εθνικός - ΝOΠ 5-2

1991-1992 Ολυμπιακός - ΝOΠ 9-8

1994-1995 ΝOΠ - Βουλιαγμένη 13-12

1995-1996 Βουλιαγμένη - ΝOΠ 11-8

1996-1997 Oλυμπιακός - NOΠ 9-8

1997-1998 Oλυμπιακός - ΝΟΠ 10-8

2004-2005 Εθνικός - ΝΟΠ 12-8

ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2000-2001 Αναγέννηση Άρτας - Θρίαμβος Ορμή 39–22

2002-2003 Αναγέννηση Άρτας - Θρίαμβος Ορμή 31–21

2003-2004 Αναγέννηση Άρτας - Θρίαμβος Ορμή 31–24

2004-2005 Αναγέννηση Άρτας - Θρίαμβος Ορμή 33–32

2005-2006 Αναγέννηση Άρτας - ΑΣΕ Ορμή 33–26

2006-2007 ΑΣΕ Ορμή - Αναγέννηση Άρτας 26–23

2007-2008 Αναγέννηση Άρτας - ΑΣΕ Ορμή 27–26

2008-2009 ΑΣΕ Ορμή - Νέα Ιωνία 30–20

2009-2010 ΑΣΕ Ορμή - Νέα Ιωνία 18-17

2011-2012 ΑΣΕ Ορμή - Νέα Ιωνία 21–20

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ

2000-2001 Σπάρτακος Γλυφάδας - Πέλοπας 23-13

ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2013-2014 Σείριος - Φάρος Κερατσινίου 11-5

ΣΚΑΚΙ

1984-1985 Σκακιστικός Όμιλος Πατρών - ; ;

1987-1988 Σκακιστικός Όμιλος Πατρών - Σ.Π.Ζ. Κέρκυρας 2,5 -1,5

1988-1989 Σκακιστικός Όμιλος Πατρών - ; ;

1989-1990 Σκακιστικός Όμιλος Πατρών - Εθνικός Αλεξανδρούπολης ;

1998-1999 ΣΟ Καβάλας - Λέσχη Τραπεζικών Πάτρας 2½-1½

ΜΠΙΤΣ ΣΟΚΕΡ

2013-2014 Νάπολη - Θύελλα Αργολίδας 4-3 (κ.δ. 3-3)

2015-2016 Νάπολη - Άρης Κεφαλληνίας 7-2

2016-2017 Άτλας - Νάπολη 7-5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟ ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΣΟΠ 4 0

Ορμή 4 6

Νάπολη Πατρών 2 1

ΝΟΠ 1 6

Σείριος 1 0

Απόλλων 0 2

Προμηθές 0 1

ΕΑΠ 0 1

Λέσχη Τραπεζικών 0 1

Πέλοπας 0 1