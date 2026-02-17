Θρίαμβος για την ΕΑ Πατρών!

Σπουδαία ημέρα για το Σκακιστικό Τμήμα της ΕΑΠ .

Στο Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας κατέκτησε για δεύτερη φορά τον θεσμό και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα δείχνοντας ότι βρίσκεται στην πανάξια τα τελευταία χρόνια στην ελίτ στο ελληνικό Σκάκι .

Ο Γιώργος Κολλιοπουλος και Αγγελική Πάχη πανάξια πρωταθλητές στα προκριματικά ατομικά πρωταθλήματα Δυτικής Ελλάδος .Ο Γιώργος πρώτος στην γενική κατάταξη στην κατηγορία μέχρι 16 ετών με 4.5 βαθμούς σε 5 αγώνες και η μικρή μας Αγγελικουλα 8 χρονών πρώτη με 4.5 βαθμούς σε 5 αγώνες στην γενική βαθμολογία αγόρια 10 ετών ..!!!

Στα ιερά στις πρώτες θέσεις και και για τον Βασίλη Κολλιοπουλο 2 θέση θέση στα αγόρια 12 χρόνων ..!!Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Διονύση Τρυφωνόπουλο όπου τερμάτισε αήττητος στο τουρνουά που έγινε σήμερα στο Χαϊδάρι με το απόλυτο 6/6 βγαίνοντας πρώτος σε τουρνουά μέχρι 10 ετών ..!!

Συγχαρητήρια στο Σκακιστικό τμήμα ΕΑΠ τους προπονητές τους γονείς των παιδιών. Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών για άλλη μια φορά δείχνει ότι τα καλύτερα έρχονται, και μετά την τεράστια επιτυχία του Συλλόγο να αναλάβει το 53 ομαδικό πρωταθλημα Ελλάδος όπως και το final for του κυπέλλου Ελλάδος στο κλειστό γήπεδο της ΕΑΠ μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι …

Το Κύπελλο αφιερώνεται στον Γρηγορατο Χρήστο που πίστεψε από την πρώτη μέρα και άλλαξε επίπεδο με την στήριξη του!