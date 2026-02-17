Α.Ε. Προαστείου Πάτρας: Ανακοίνωση για το κλειστό της Αλεξιώτισσας

Απ ότην Α.Ε. Προαστείου Πάτρας εκδόθηκε η πιο κάτω νακοίνωση:

Σύμφωνα με την δήλωση όσον αφορά το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την κοινή δήλωση 9 αθλητικών σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό γήπεδο της Αλεξιωτισσας και μετα από τις απόψεις όλων των σωματείων ακούγοντας τα για να βοηθήσουμε το άθλημα που όλοι αγαπάμε και βοηθάμε ο καθένας από την θέση του έχουμε σαν σωματείο να διαφοροποιησουμε ορισμένα θέματα και απόψεις :

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΕΊΟΥ

Μιλώντας με όλα τα σωματεία που αγωνίζονται στο γήπεδο της Αλεξιωτισσας βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οπότε δεν είναι δυνατόν να κάνουμε από κοινού κοινη δήλωση η κάθε άποψη είναι διαφορετική, θα ήταν σωστό να γίνει μια σύγκλιση διοικούσας επιτροπής για να λυθούν τα προβλήματα εκ τον έσω ,οπότε με όσες ομάδες μιλησαμε προτείναμε κοινή δήλωση ως εξής :

Οι παρακάτω αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούμε το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας και το έχουμε σαν δεύτερο σπίτι μας, δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε ως θεατές μίας διένεξης χωρίς να πούμε την αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Ο Δήμος Πατρέων μας παραχωρεί το γήπεδο της Παναγίας Αλεξιώτισσας για τις προπονήσεις μας. Και με προηγούμενες δημοτικές αρχές οι σύλλογοί μας είχαν προπονητικές ώρες στο συγκεκριμένο γήπεδο· μπορεί να υπήρχαν κατά καιρούς προβλήματα, όπως συμβαίνει και με άλλους συλλόγους, όμως υπήρχε δυνατότητα προπόνησης και λειτουργίας των τμημάτων μας.

Τα προηγούμενα χρόνια, μέρος των λειτουργικών εξόδων του γηπέδου (όπως καθαριότητα, φύλαξη και λοιπές ανάγκες) καλυπτόταν οικονομικά και από τα ίδια τα σωματεία, τα οποία επιβαρύνονταν προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του χώρου.Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε ξεκάθαρα ότι τα σωματεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για το ποιος υπάλληλος θα οριστεί ή με ποιον τρόπο θα οργανωθεί η φύλαξη και η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Η ευθύνη για τη στελέχωση, τη φύλαξη και τη διοικητική λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο.

Το γήπεδο πρέπει να είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα και τα Σ/Κ από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνονται οι αγώνες των πρωταθλημάτων, θα διαλυθούν οι ακαδημίες μας και στην πράξη θα εξασθενίσει και τελικά θα ακυρωθεί ο τεράστιος ουσιαστικός και αναντικατάστατος κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού με ολέθρια αποτελέσματα κυρίως για τη νεολαία.

Η μόνη ρεαλιστική λύση λοιπόν για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα στις παρούσες συνθήκες είναι, τις ημέρες και ώρες που είναι εκτός ωραρίου του διαθέσιμου εργαζόμενου του Δήμου, να ανοίγει το γήπεδο με τη συμβολή και την ευθύνη της Διοικουσας επιτροπής του Δήμου ως προς την παρουσία και τη χρήση του χώρου, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Εμείς, ως φορείς μη κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα, οργανώνουμε με τα μέλη μας, που προσφέρουν επίσης εθελοντικά στους συλλόγους μας και στον αθλητισμό, τις προπονήσεις μας και τους αγώνες των πρωταθλημάτων μαζί με τη διοργανώτρια αρχή που είναι η ΕΣΚΑ-Η.

Παράλληλα, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι η πρόταση του Δήμου είναι πλέον τα σωματεία να μην επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα του γηπέδου, τα οποία μέχρι σήμερα καλύπταμε από κοινού, αναλαμβάνοντας σημαντικό οικονομικό βάρος. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, εφόσον υλοποιηθεί, θα δώσει ουσιαστική οικονομική ανάσα στα σωματεία.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κάθε έναν που πραγματικά ενδιαφέρεται, να συμπράξουν μαζί μας, ώστε να εξασφαλίσουμε όλα τα αναγκαία για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και τελικά την απρόσκοπτη λειτουργία της ανωτέρω αλλά και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πόλης μας.

Για όλους μας ο αθλητισμός ενωνει όλοι μαζί κοιτάμε μπροστά είμαστε δίπλα σε ότι χρειαστει.

«Το σωματείο μας έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού, τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η συνεργασία και η ευγενής άμιλλα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον αθλητικό και κοινωνικό μας ρόλο.»

ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΟ ΔΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΕΊΟΥ