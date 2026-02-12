Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι Ολυμπιακός- Ερυθρός Αστέρας- ΦΩΤΟ

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/2) ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.

Η παρουσία του Σέρβου τενίστα στις κερκίδες του ΣΕΦ δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς είναι γνωστός για την αγάπη του προς τον σύλλογο του Βελιγραδίου, αλλά και για τη στενή του σχέση με την Ελλάδα.

Επιστροφή στην Αθήνα μετά το Μιλάνο

Ο Σέρβος πρωταθλητής, μετά την παρουσία του στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, επέστρεψε στην Αθήνα. Είχε άλλωστε αναφέρει, ήδη από τη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια του Australian Open, ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, δύο ομάδες που παρακολουθεί συχνά.