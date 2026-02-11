Ο Απόλλων Πατρών παρουσίασε τον Ντίνο Καλαμπάκο

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου – παρουσίαση του νέο προπονητή του Απόλλωνα Πατρών Ντίνου Καλαμπάκου, το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του γηπέδου στο Κλειστό Περιβόλας.

Πλήθος εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης βρέθηκαν στο Κ.Γ. «Απόλλων Πατρών» κατόπιν πρόσκλησης και παρόντες ήταν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. της ομάδας.

Η υπεύθυνη marketing του οργανισμού κα. Ορλώφ, καλησπέρισε όλους τους παρευρισκόμενους και αμέσως έδωσε τον λόγο στους Αντιπροέδρους του Συλλόγου κ. Μητρέλη και κ. Γιαλούση.

Οι Αντιπροέδροι κ. Γιαλούσης και κ. Μητρέλης καλωσόρισαν τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους ευχαρίστησαν για την παρουσία τους. Ο κ. Μητρέλης ανέφερε: «Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας σήμερα, είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τον νέο μας προπονητή και επίσημα, ένας προπονητής που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στο χώρο. Έχει εμπειρία, έχει παραστάσεις από όλες τις εθνικές κατηγορίες και είμαστε σίγουροι πως με αυτή την επιλογή θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στον τελικό μας στόχο που είναι η αλλαγή της κατηγορίας το συντομότερο. Στο πλευρό του θα παραμείνει ο Κώστας Τζαμάκος, ένας δικός μας άνθρωπος που έχει δείξει αφοσίωση στην ομάδα την οποία έχει υπηρετήσει από όπου κι αν του έχει ζητηθεί».

Στη σύνεχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γιαλούσης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αγαπητέ Ντίνο σε καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και σου ευχόμαστε τα καλύτερα, κάθε επιτυχία, με υγεία να εκπληρώσουμε μαζί όμορφους στόχους και να πάμε παραπέρα αυτό που έχουμε αναλάβει, πάντα με τις καλύτερες των προθέσεων και με κάθε καλό».

Έπειτα ήταν η σειρά του νέου μας προπονητή κου. Καλαμπάκου ο οποίος τόσο κατά την σύντομη εισαγωγή του όσο και σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, γενικότερα είπε :

«Για να βρίσκομαι εδώ δεν είναι τα πράγματα καλά. Κομμάτι της χαράς μου είναι ότι είμαι σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν θα υπήρχε λόγος να δουλέψω σε ομάδα της κατηγορίας χωρίς να έχει το εδικό βάρος του Απόλλωνα. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω τον Απόλλωνα. Το τι μπορεί να γίνει, που μπορούμε να φτάσουμε ακόμη είμαι αναρμόδιος να σας πω. Μας μένει να οργανωθούμε, να γυρίσουν οι τραυματίες, να φτιάξουμε μια ομάδα που να μπορεί να κάνει καλά ή πολύ καλά πράγματα για να πετύχει τους στόχους της γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Να γνωριστούμε όλοι μαζί και θα κλείσω λέγοντας ότι μάγκα σε κάνουν οι παίκτες. Εμείς κάνουμε μια δουλειά και το βάρος πέφτει στα παιδιά. Νομίζω τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είμαστε λίγο στριμωγμένοι, τα πάντα περνούν από τα χέρια τους και ελπίζω με μπροστάρηδες να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Τι μπορεί να αλλάξει; Να δούμε τους παίκτες που είναι τραυματίες γιατί κάθε μέρα μετριόμαστε και λείπει από ένας. Να μείνουμε υγιής, να γυρίσουν γρήγορα τα παιδιά, να έχουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε ώστε τελειώνοντας το πρωτάθλημα εμείς να χτίζουμε καινούργια πράγματα για να μπούμε στα play-off. Αυτή είναι η ομάδα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με το ιατρικό επιτελείο να δούμε πως θα κρατηθεί η ομάδα υγιής. Αν κάποιος δεν πρέπει να παίξει για μια εβδομάδα ας μην παίξει, ώστε να είναι υγιής για τους επόμενους δύο – τρεις μήνες που τον θέλουμε και πρέπει να γίνει μια διαχείριση αυτού του υλικού για να μπορέσουμε να μπούμε όλοι στα δύσκολα που είναι τα play-off. Ποτέ δεν είναι σύμμαχος ο χρόνος. Με τον χρόνο παλεύεις πάντα να βελτιωθείς. Εγώ θα προσπαθήσω να τα βοηθήσω τα παιδιά, θα προσπαθήσω να τους εμφυσήσω κάτι, το θέμα είναι τι αρπάζεις, τι βάζεις μέσα στο γήπεδο και πόσοι θα είμαστε. Το δύσκολο με τα play-off είναι το Τετάρτη – Σάββατο – Τετάρτη. Πρέπει να είμαστε πολύ υγιής για να ανταπεξέλθουμε, ιδίως να έχεις μειονεκτήματα έδρας. Πάντα υπάρχει χρόνος αλλά δεν είναι πάντα σύμμαχος. Έχει σημασία πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την δυσκολία. Πρέπει να συσπειρωθούμε και να κυνηγήσουμε. Η διοίκηση είναι από κοντά. Δεν βρίσκω τον λόγο να μην καταφέρουμε να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε, για να μπούμε σαν Απόλλωνας στα play-off. Είναι ένα τρομερό γήπεδο, έχουν τα πάντα, δεν σου λείπει τίποτα. Είναι τρομερά οργανωμένος οργανισμός. Είναι χαρά σου να βρίσκεσαι σε οργανισμό που δεν χρειάζεται εσύ να σηκώνεις το τηλέφωνο για να κάνεις πράγματα για την ομάδα. Με τον τραυματισμό του Σταμάτη έμεινε ένας guard, ο Τζώλος. Πρέπει να έχουμε σαν στόχο να μην καταστρέψουμε κανέναν για ένα παιχνίδι και του χαλάσουμε τη ζωή. Υπάρχουν δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή εκτός ομάδας είναι οι Kier, Ανέστης, Σταμάτης και Αθανασόπουλος. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά τρικ για να διατηρηθούμε ανταγωνιστικοί σε 40 λεπτά. Με την υγεία ενός παιδιού δεν μπορείς να παίζεις για ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια τραυματίες όλοι. Κάποια στιγμή θα γυρίσουν τα παιδιά».

Μετά το τέλος της παρουσίασης του coach Καλαμπάκου, ο λόγος δώθηκε στον Πρόεδρο του Α.Σ. Απολλωνιάς Πατρών κ. Κάτσενο και στον Πρόεδρο του Α.Σ. Απόλλων Πατρών κ. Χριστόπουλο. Ο κ. Κάτσενος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και τον coach Καλαμπάκο για την τιμή να βρίσκεται στην ομάδα, συνέχισε λέγοντας:

«Είμαστε μια νέα διοίκηση επτά μηνών. Για να φτάσουμε εμείς να είμαστε εδώ, έχει προηγηθεί μια ιστορία 100 ετών. Κάποιοι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο, βοήθησαν τον Σύλλογο να φτάσει εδώ που έχει φτάσει, παρ΄ ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και μια δύσκολη περίοδο. Εμείς έχουμε συναίσθηση ότι είναι βαρύ το φορτίο, δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, δεν μας ξέρετε ποιοι είμαστε γιατί μπορεί να είμαστε άνθρωποι που καθένας στο χώρο του έχει πετύχει κάτι αλλά έχουμε έρθει εδώ για να βοηθήσουμε γιατι αγαπάμε την ομάδα. Κεντρική ιδέα ήταν, το είχα πει και στις εκλογές αυτό, να «δώσουμε τα κλειδιά» σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και κυρίως τις ικανότητες να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατό εν έτη 2026 αυτός ο Σύλλογος να εξακολουθεί να αναζητεί χορηγούς και χρηματοδότες με τον ίδιο τρόπο που το έκανε το 70, το 80 ή το 90. Δεν μπορεί η επιτυχία των ακαδημιών να μετριέται σε πόσους αθλητές έχεις. Οφείλεις να παράγεις έργο, οφείλεις να προσφέρεις στα παιδιά, τόσο στην σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία. Εμείς είμαστε εδώ στις δυσκολίες και θα είμαστε εδώ. Πιστεύουμε ότι θα παραδώσουμε έναν Σύλλογο πιο δυνατό, πιο υγιή, πιο ισχυρό, καθώς όλοι εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του Α.Σ. Απόλλων Πατρών κ. Χριστόπουλος. Καλωσόρισε και επίσημα τον νέο προπονητή και τόσο στην ομιλία του όσο και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είπε μεταξύ άλλων:

«Πολλοί αναρωτηθήκατε ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Απόλλωνα. Είναι πολύ φυσιολογικό να μην ξέρετε ούτε το όνομά τους. Ίσως εμένα να με γνωρίζετε γιατί είμαι άνθρωπος του χώρου. Ίσως αυτό να έχει ερμηνευθεί από κάποιους ως αδυναμία. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε αυτή τη θέση μόνο με γνώμονα να προσφέρουν ο καθένα από το δικό του μετερίζι τις υπηρεσίες τους στον οργανισμό και είναι το μόνο τους θέλω. Χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς καμία διεκδίκηση για αναγνωρισιμότητα, για τίτλους, για φωτογραφίες και για λεζάντες. Το μόνο θέλω των ανθρώπων που είναι στη σύσταση, όχι μόνο αυτών που φαίνονται αλλά και άλλων που δεν φαίνονται είναι να βοηθήσουν ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί την ομάδα του Απόλλωνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο προσωπικότητες που τις γνωρίζετε όλοι , τον κ. Κανελλόπουλο και τον κ. Καρατζά για την καθημερινή τους στήριξη και υποστήριξη. Για εμάς σημαίνει πάρα πολλά. Άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει τον οργανισμό, έχουν προσφέρει με τον δικό τους τρόπο και να βλέπεις στα μάτια τους τη θέλησή τους αυτός ο Σύλλογος να προχωρήσει μπροστά. Υπάρχουν κι άλλοι… Ο Απόλλωνας δεν είναι επαίτης, ποτέ δεν ήταν. Το τελευταίο που του ταιριάζει είναι ο χαρακτήρας που έχουμε εισπράξει, να στέκεται σε μια γωνιά να έρχεται ο οποιοσδήποτε να τον βοηθά να σηκωθεί και μετά να έρχεται ένας άλλος και να του ρίχνει μια κλωτσιά και να πάει πιο κάτω. Σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή, ούτε μια στιγμή που μας χαροποιεί εμάς, τους παίκτες, τον κόσμο της ομάδας ή την πόλη. Είναι όμως μια στιγμή αλήθειας, αυτό βιώνουμε, την αλήθεια. Είναι και μια στιγμή που ξεχωρίζουν οι δυνατοί, αυτοί που στέκονται και κάνουν τα πάντα ή αυτό που μπορούν. Από την καρδιά μου σας λέω πως οι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ και όχι μόνο, οι φίλοι της ομάδας, κάνουν τα πάντα για να μπορέσει αυτή η ομάδα να σταθεί, να λειτουργήσει, να φύγει από μια κατηγορία που ακούω συχνά να λένε δύσκολη, άσχημη, ντροπιαστική από κάποιους. Πιο βαριές κουβέντες από άλλους, οι οποίοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο ή πίσω από τη δύναμη της αφάνειας μπορεί να εκφράσουν λόγια προσβλητικά, που πονάνε. Όταν είσαι Απόλλωνας σε πονάνε αυτά τα λόγια. Όμως δυστυχώς την επιτυχία δεν την παραγγέλνεις, ούτε την πληρώνεις. Την υπηρετείς. Κάνεις τα πάντα από τη δική σου θέση για να βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν υπάρχει διάθεση παραπλάνησης με αυτό που κάνουμε απόψε όμως ούτε και διάθεση απολογιστική. Θέλαμε πολύ καιρό να κάνουμε μια τέτοια συνάντηση μαζί σας γιατί σας θεωρούμε πολύ σημαντικό, τεράστιο κομμάτι μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την καλή κριτική, την αυστηρή κριτική, για αυτά που εσείς βλέπετε και περιγράφετε που μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα όμως, δεν είμαστε εδώ να συμφωνήσουμε σε όλα. Αντίθετα, δεν είναι ευπρόσδεκτη η στοχευμένη κριτική. Η κριτική όπου υπάρχει πλάνο. Αυτή δεν είναι αποδεκτή από κανέναν. Πολλές φορές νιώθουμε στον αθλητισμό φυλακισμένοι. Είμαστε φυλακισμένοι της στιγμής. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε αυτό που κάνουμε. Νιώθουμε απογοητευμένοι, όμως αυτή είναι η σκληρή πλευρά του αθλητισμού. Είναι ένας καθρέπτης στον οποίο πρέπει να κοιταχτούμε και να δούμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Εκεί που οι άλλοι κάνουν στην άκρη, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε τον Απόλλωνα μπροστά. Η πρώτη ομάδα είναι η εικόνα, η αίγλη. Ένας οργανισμός όμως χρειάζεται όλους τους πυλώνες του. Χρειάζεται όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία τον κάνουν να σταθεί ακέραιος. Τρεις πυλώνες θα πρέπει να υπάρχουν. Φυσικά η πρώτη ομάδα, η αγωνιστική της εικόνα, η οικονομική της σταθερότητα. Ένας σημαντικός πυλώνας είναι η προίκα που έχει ο Απόλλωνας, οι εγκαταστάσεις του, ένα γήπεδο το οποίο είναι ιδιόκτητο και που θεωρούμε πως με την έλευσή μας έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για την βελτίωσή του, την εικόνα του, την συντήρηση και διατήρησή του. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές παρεμβάσεις που μπορεί να μην είναι ορατές. Ο τρίτος πυλώνας και σημαντικός είναι τα παιδιά που συμμετέχουν στις ακαδημίες και οι οικογένειες που έρχονται από πίσω και πρέπει να τους παρέχεις γνώση, υποστήριξη και διδασκαλία. Πρέπει και οι γονείς να εκπαιδευτούν από αυτή τη διαδικασία. Το πρόγραμμα «ΙΣΤΟΣ», οι ενέργειες με τον coach Bauermann, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ενέργειες που προφανώς δεν διαφημίζονται και δεν θα έπρεπε να διαφημίζονται γιατί διαφήμιση είναι το στόμα και η καρδιά κάθε παιδιού που έρχεται εδώ και των γονέων. Την εξέλιξη μια ς μεγάλης ομάδας δεν μπορεί να την σταματήσει κανένας. Όσο κακόβουλα και να σκέφτεται κάποιος, ότι και να κάνει κάποιος εις βάρος μιας κατάστασης, στο τέλος θα υπερισχύσει η μεγάλη ομάδα. Και ο Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα. Αν κάποιοι ορέγονται προσωρινή καταστολή ή προσωρινή αποτυχία, κακώς την ορέγονται. Υπάρχει ένα τεράστιο «θέλω». Υπάρχει και ένα τεράστιο «πρέπει». Τα ξέρουμε όλοι ποια είναι, τα είπε και ο coach προηγουμένως. Ο μόνος τρόπος για να τα πετύχεις είναι να τα υπηρετήσεις, με την ψυχή ου, την καρδιά σου, ότι έχεις. Μόνο τότε μπορείς να έχεις ελπίδες και να προσδοκάς κάτι. Ο καθένας από εμάς, όχι μόνο το Δ.Σ., όλους τους ανθρώπους του Απόλλωνα νομίζω ότι τα καταφέρνει όταν κοιτάζει τον εαυτό του και λέει ότι έκανε το 101% από αυτό που μπορούσα, είτε είναι χρηματική συνεισφορά, ή ώρες δουλειάς ή όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Μόνο τότε μπορείς να απαιτήσεις. Μόνο τότε μπορείς να πεις το «πρέπει» και περισσότερα «θέλω». Όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν κάνεις αρνητική κριτική, όταν δεν έχεις έρθει ποτέ στο γήπεδο, όταν ζεις με το παρελθόν σου, δεν βοηθάς. Βοηθάς όταν είσαι εδώ στα δύσκολα. Όταν μπαίνεις μπροστινός. Όταν δεν φοβάσαι. Δεν έχουμε κανένα φόβο. Έχουμε τεράστια ενσυναίσθηση, τεράστια θέληση, τεράστια αγάπη και κάνουμε μικρά, μεγάλη και ελπίζουμε όχι τεράστια λάθη. Όμως είμαστε εδώ. Προσπαθούμε. Δεν είμαστε στο σπίτι μας. Θα πω κάποιες λέξεις γιατί φυσικά και παρακολουθούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εξελίξεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Κατηγορούμαστε για αδράνεια. Ωραία λέξη, δεν μας ταιριάζει. Με πράξεις δεν υπάρχει αδράνεια. Κατηγορούμαστε ότι δεν λάβαμε τα μέτρα μας για την τιμωρία της ομάδας. Τι δεν κάναμε; Να κάνουμε ένσταση ως προς τι; Ένα δικαίωμα που δεν το είχαμε; Παραμονή Χριστουγέννων να κάνουμε ένσταση σε κάτι που δεν μπορούσε να δικαστεί; Να κυνηγάμε ανεμόμυλους; Λένε είμαστε αδρανείς που δεν βγήκαμε προς τα έξω να διαμαρτυρηθούμε. Να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε; Έπειτα, λέξεις όπως η ντροπή, δεν ταιριάζει εδώ. Γιατί ντρέπεσαι; Σε τι ντρέπεσαι Απολλωνιστή; Εσύ που μεγάλωσες εδώ, τι ντροπή έχεις; Του αποτελέσματος; Είναι κάποιος χαρούμενος για να ντρέπεσαι εσύ; Είναι κάποιος χαρούμενος εδώ πέρα που βάζει τα χρήματά του, τον χρόνο του που να σου επιτρέπει να λες ντροπή; Θα ντρεπόμασταν αν ήμασταν εδώ και χρωστούσαμε χρήματα στους συνανθρώπους μας, στους προμηθευτές μας, στους παίκτες, στο περιβάλλον, στον κ. Καλαμπάκο αν του λέγαμε κάτι και δεν το κάναμε. Αυτά είναι ντροπή, δεν είναι ντροπή η προσπάθεια. Κατηγορούμαστε για εγκατάλειψη. Η οργή και η απογοήτευση δεν ταιριάζουν εδώ. Δεν ταιριάζουν στον Απόλλωνα. Ιστορικά δεν ταίριαζαν ποτέ σε καμία ομάδα μεγάλη. Έχουμε τεράστια υπομονή και είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε εμείς σωστό. Λανθασμένα ναι, πολλές φορές. Στα πλαίσια της διαφωνίας, ναι φυσικά. Στα πλαίσια του παραλογισμού, όχι. Για οποιαδήποτε κίνηση υπάρχει πιστέψτε με αρκετά μεγάλη συζήτηση, μεγάλο πεδίο ανταλλαγής απόψεων για να αποφασιστεί κάτι το οποίο όχι μόνο θέλουμε αλλά είναι και εφικτό. Θα μπορούσαμε να δαπανηθούν τεράστια ποσά για παίκτες και προπονητές στο οποίο δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε και μετά από πέντε μήνες όταν κάτι δεν θα έχει πάει καλά να πηδήξουμε από το καράβι και να εξαφανιστούμε. Δεν έχει γίνει; Όλες οι αποφάσεις παίρνονται με γνώμονα το καλό του Απόλλωνα. Τόσο προσωπικά όσο και ως Δ.Σ. θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους αγωνιούν, κάνουν κριτική για την ομάδα και όσους έχουν το δικαίωμα να απαιτούν. Είναι φυσιολογικό να απαιτήσεις. Φυσικά και εμείς απαιτούμε, από τους παίκτες και από τον προπονητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο προηγούμενους προπονητές τους οποίους δεν τους εγκαταλείψαμε. Ούτε τους πετάξαμε στα σκουπίδια. Αν θέλαμε να τους πετάξουμε, θα μπορούσαμε να μην τηρήσουμε την συμφωνία της προηγούμενης διοίκησης και να τους πούμε πηγαίνετε σπίτια σας. Του κου. Ελευθεριάδη και του κου. Τζαμάκου. Ο οποίος κ. Τζαμάκος, σε μια παρόμοια περίπτωση με αυτή τώρα, στάθηκε εκεί και με τις όποιες απώλειες να κάνει νίκες. Ξαφνικά, αποδομείται ο προπονητής. Δεν τον εγκαταλείπουμε εμείς. Είναι τιμή του ίδιου και θα ήταν άδικο να μην το πω, ο οποίος δέχθηκε να μπει μπροστινός. Το ξεχάσαμε όμως. Ότι αυτός στάθηκε. Είναι σεβαστό και θα πρέπει να αποδώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κ. Ελευθεριάδη και στον κ. Τζαμάκο. Ότι οι συνθήκες και τα δεδομένα δεν ήταν ευνοϊκά είναι ένα άλλο κομμάτι του αθλητισμού. Είπε και ο coach πριν ότι καλούμαστε να κάνουμε μια προσπάθεια και την κάνουμε. Όλοι μαζί. Η ιστορία αυτής της ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την κακή περίοδο. Έχει περάσει από πολύ δύσκολες και κακές περιόδους και στο παρελθόν. Είμαστε πεπεισμένοι, τουλάχιστον σίγουροι για ένα μόνο πράγμα. Θα προσπαθήσουμε και θα είμαστε εδώ, για τίποτα άλλο».

Σε ερώτηση για τον πρώην πρόεδρο επί επτά συναπτά έτη κ. Αθανασίου και την παρουσία του στην κερκίδα των φιλοξενουμένων στον αγώνα με την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ απάντησε:

«Έχουμε μια τεράστια δυσκολία όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Όταν η ζωή σου σε χαρακτηρίζει, δεν μπορείς να κρυφτείς. Αυτό είναι ευτυχία και κατάρα για όσους ασχολούμαστε και έχουμε επώνυμο και έχουμε και τίτλο. Δεν μπορείς να κρυφτείς από αυτά που κάνεις. Είσαι κάθε μέρα στο μικροσκόπιο. Αν ο συγκεκριμένος κύριος πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ο καθένας με αυτά που κάνει χαρακτηρίζεται. Όταν φέρνεις τίτλο και έχεις θέση, κρίνεσαι από τους υπολοίπους. Αν συμφωνώ; Θα σας πω το εξής, όταν παλεύουν οι ελέφαντες, υποφέρει το γρασίδι».

Σε ερώτηση για το αν οι επιχειρηματίες της Πάτρας έχουν στηρίξει την ομάδα, απάντησε

«Είναι απίστευτη η στήριξη και σε νούμερα. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Είναι ίσως η μοναδική ερασιτεχνική ομάδα που το οικονομικό πεδίο και η οικονομική βάση είναι καθαρή και υπάρχει μια τεράστια αγκαλιά όλων των ανθρώπων της επιχειρηματικής Πάτρας. Ακόμη και τις τελευταίες ώρες παρότι η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει αγωνιστικά υπάρχει στήριξη και μπορείτε να το δείτε από τις ανακοινώσεις των χορηγών που κάνουμε. Δεν είναι ψεύτικες, είναι πραγματικές. Τεράστια στήριξη και τεράστιο ευχαριστώ».

Σε ερώτηση σχετικά με το τι πιστεύει ότι έχει πάει στραβά στις τελευταίες αγωνιστικές, ο κ. Χριστόπουλος απάντησε

«κάτι που μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα και να μην πηγαίνει καλά είναι να υπάρχουν άνθρωποι παρεμβατικοί στο έργο του προπονητή, ως προς το έργο των παικτών ή των συνεργατών. Αυτό σας διαβεβαιώνω υπεύθυνα δεν υπάρχει εδώ. Εμείς εδώ υπάρχουμε για να βεβαιώνουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, να πληρώνουμε στην ώρα μας, συνθήκες αγωνιστικές, την διαμονή των παικτών, τον ρουχισμό. Εδώ όλα αυτά είναι αυτονόητα και τα παρέχουμε. Οικονομικά οι συμφωνίες έχουν τηρηθεί στο 100%, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την προπόνηση και την εργασία παικτών και προπονητών. Δεν θέλω να τοποθετηθώ προπονητικά γιατί είναι ανούσιο. Όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά, δεν φταίει μόνο ο προπονητής ή οι παίκτες. Φταίνε όλοι. Εμείς προσπαθούμε με παρατεταμένη αφοσίωση. Από εκεί και έπειτα μπορούμε να μιλήσουμε για τον σχεδιασμό αλλά πάλι δεν είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό, υπεύθυνος ήταν ο coach o οποίος έφτιαξε την ομάδα, υπεύθυνος για την μετέπειτα εξέλιξη ήταν ο κ. Τζαμάκος και υπεύθυνος για αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα στο κομμάτι που του αναλογεί είναι ο κ. Καλαμπάκος. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι σύνθετο. Τώρα, αν η ομάδα φτιάχτηκε σωστά, αν η χημεία της είναι καλή ή δεν είναι καλή δεν θέλω να τοποθετηθώ. Δεν πρέπει να έχω λόγο σε αυτό γιατί αν το κάνω δεν θα υπηρετώ αυτό που υπηρετώ αυτή τη στιγμή, του προέδρου μιας ομάδας. Νομίζω είναι σεβαστό».

Για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων

«ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε εξωτερικούς χρηματο-οικονομικούς παράγοντες. Πρέπει ο ίδιος να κάνει ενέργειες εκμεταλλευόμενος τον πυλώνα που ανέφερα πριν, τις εγκαταστάσεις του. Να φέρει έσοδα τα οποία θα του επιτρέψουν να μπορεί να στέκεται πιο σταθερά. Όταν αυτό λειτουργήσει με τρόπο επαγγελματικό, ο Σύλλογος θα φτάσει σε ένα σημείο να μην έχει την ανάγκη του κάθε Χριστόπουλου για να σταθεί στα πόδια του. Είναι ορατή η αναβάθμιση του κυλικείου η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον Σύλλογο και η διαχείρισή έχει έρθει στον Σύλλογο αμιγώς. Είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε και θα δείξουμε πως ο Οργανισμός δεν είναι μόνο ένας τίτλος, είναι μια οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό θέλημα μας ήταν απόψε να σας φιλοξενήσουμε σπίτι μας και όχι να σας πάμε σε ένα εστιατόριο ενός χορηγού, ανταποδίδοντας την συνεργασία που έχουμε».

Επίσης ο κ. Χριστόπουλος ανέφερε ότι

«είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από πολλά χρόνια να έχουν αποπληρωθεί τεραστία ποσά και χρέη όχι μόνο από αυτούς που φαίνονται αλλά και από αυτούς που δεν είναι ορατοί. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει και έχουν σταυρωθεί κιόλας. Προσπαθούμε να τους ξεκρεμάσουμε από τον σταυρό».

Για την επόμενη χρονιά ανέφερε

«δεν έχει συζητηθεί τίποτα για του χρόνου, δεν του ταιριάζει του coach αλλά ούτε και εμάς. Δεν θα απολογηθούμε για κάτι αν η ομάδα δεν ανέβει. Ούτε θα πανηγυρίσουμε υπέρ του δεόντως αν ανέβει. Δεν είναι χαρά μας μόνο να ανέβει. Χαρά μας είναι ο τρόπος που θα ανέβει. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες να υπάρχει και μετά την άνοδο, να υπάρχει και τον επόμενο χρόνο. Μας λυπεί ή κατάσταση, ναι. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Όταν όλοι αναλογιστούμε ότι τα play-off είναι μια διαφορετική διαδικασία στην οποία πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι απλά να κατεβούμε να παίξουμε. Όταν ζητάς εκδίκηση, σημαίνει ότι έχεις ηττηθεί. Εμείς είμαστε μαχητές, σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό».

Σε ερώτηση γιατί ασχολήθηκε με τον Απόλλωνα, απάντησε

«Πριν χρόνια μου δόθηκε μια ευκαιρία να είμαι εγώ στη θέση του Καλαμπάκου, σε πολύ πιο δύσκολη θέση και η ομάδα βρισκόταν σε μια παρόμοια κατάσταση. Πολύ πιο δύσκολη, πιο καταδικασμένη γιατί τώρα η ομάδα έχει ακόμη την τύχη στα χέρια της. Η ομάδα αυτή λοιπόν μου άλλαξε τη ζωή. Μου έδωσε ένα βήμα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήμουν τυχερός αυτή η ομάδα να μου αλλάξει τη ζωή. Τα κατάφερα σε αυτό που μου αναλογεί. Θεωρώ, πως ένα από τα κίνητρα να είναι εδώ ο κ. Μητρέλης, ο κ. Γιαλούσης ή ο κ. Σαμαρτζής είναι να δώσουν αυτό που μπορούν, το ελάχιστο. Το ίδιο κίνητρο έχω και εγώ. Να δώσω αυτό που μου έδωσε η ομάδα. Να τους μεταγγίσω την εσωτερική δύναμη που έχω. Και όταν δεν μπορώ, να πω πάω στην άκρη μου. Δεν ψάχνω για τα τίτλους, λεζάντες, ούτε αναγνωσιμότητα. Ούτε για Δήμαρχος θέλω να πάω».

Με τη λήξη της παρουσίασης – συνέντευξης τύπου, οι εκπρόσωποι των μέσων φιλοξενήθηκαν στον νέο χώρο εστίασης του γηπέδου «Apollon Arena» όπου ο Σύλλογος τους παρέθεσε γεύμα σε φιλικό κλίμα.