Μηχανικοί Πάτρας - Ελεύθεροι Επαγγελματίες 2-1

Οι Μηχανικοί έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους και κέρδισαν (9/2) 2-1 την ομάδα των Ελεύθερων Επαγγελματιών από την οποία είχαν χάσει στο τελικό της διοργάνωσης Επαγγελματικών Τάξεων πριν δύο χρόνια..

Ολα αυτά για το Πρωτάθλημα Επαγγελματικών Τάξεων που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων

Οι δηλώσεις που έκανε ο MVP του αγώνα Κωστής Ασημακουλος #5 ήταν οι εξής:

"Ήταν μια σημαντική νίκη εναντίον ίσως μιας απότις καλύτερες ομάδες που συμμετέχουν φέτος στο τουρνουά, αξίζει να σημειωθεί ότι απ' την ίδια ομάδα, τους Ελεύθεροους επαγγελματίες είχαμε χάσει στον τελικό πριν δύο χρόνια.

Υπήρχε ηρεμία και αν είχαμε λίγο καλύτερες επιλογές στην επίθεση θα κερδίζαμε πιο εύκολα!

Θα το βρούμε γιατί θεωρώ πως είμαστε δεμένοι χαρακτήρες και αυτό βγαίνει στο γηπεδο!

Ο συγκεκριμένος αγώνας μου θύμισε την πρώτη χρονιά που φτάσαμε,όπως προείπα, στο τελικό και είμαι αισιόδοξος για την συνέχεια.

Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους του Δήμου για την άψογη οργάνωση και τις πολύ καλές υποδομές.

Καλώ όλους τους συγγενείς και φίλους να έρχονται στους αγώνες ..καλό τουρνουά να έχουμε και φέτος χωρίς τραυματισμούς πάνω απ' όλα".