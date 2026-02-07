Η Παναχαϊκή σε μαρασμό, έχασε στο γήπεδό της και από τον Παναιγιάλειο- 0/4 με τους Αχαιούς φέτος...

Με σπουδαία νίκη έφυγε από την Πάτρα ο Παναιγιάλειος, καθώς επικράτησε 1-0 της Παναχαϊκής με το γκολ που πέτυχε ο Παλαιολογόπουλος στο 54′, για τη Γ' Εθνική, συνεχίζοντας την διεκδίκηση της ανόδου στη Β' Εθνική.

Η Παναχαϊκή δεν κατάφερε φέτος να νικήσει σε κανένα απο τα τέσσερα τοπικά ντέρμπι της Αχαϊας, με Παναιγιάλειο και Θυελλα, εντός ή εκτός έδρας...

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συναδινός (52’ Τσιρίνης), Ξηνταρόπουλος (75’ Κάντας), Σμπόρας (78’ Μασούρας), Σταθόπουλος, Μούλας, Κατσαΐτης, Ορτέντζιος, Πετράτος, Αγουρίδης, Γερολυμάτος (75’ Ντεντόπουλος), Παπαευθυμίου (52’ Τσεκούρας)

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (83’ Πολίτης), Σταυρόπουλος, Κυριαζής (66’ Λαθύρης), Λιάτος, Παλαιολογόπουλος (76’ Μπεκίρι), Μπουρλάκης (83’ Γιαννόπουλος).

Τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (19η)

Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-5: 90′ Δέσκας – 20′ Καρέλης, 23′-72′ Φάκκης, 39′ Μερκούρη, 47′ Χαρίτος

Παναχαϊκή – Παναιγιάλειος 0-1: 54′ Παλαιολογόπουλος.

Πανθουριακός – ΑΟ Μιλτιάδης 2-1: 13′ πεναλτι, 35′ Αγγελής – 75′ Παπαδόπουλος.

ΑΟ Λουτρακίου – Θύελλα Πατρών 1-0: 90+1′ πέναλτι Τσέλιος

Πέλοπας Κιάτου – Ερμής Μελιγούς 3-0

* Ζακυνθος - Πύργος (8/2, 3μ.μ.)

ΒΑΥΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α Ομάδα Β. Αγ. Ν. Ισ. Ήτ. Υπέρ Κατά

1. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 47 18 15 2 1 38 6

2. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 45 19 14 3 2 35 13

3. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 40 18 12 4 2 33 11

4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 30 19 9 3 7 30 21

5. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 28 19 9 1 9 20 26

6. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27 19 7 6 6 33 30

-------------------------------------

7. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 27 19 8 3 8 18 16

8. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 25 19 6 7 6 24 21

9. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 20 19 5 5 9 23 26

10. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 17 19 4 5 10 17 27

11. ΕΡΜΗΣ ΜΕΛ. 9 19 2 3 14 11 33

12. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 2 19 0 2 17 8 60

ΕΠΟΜΕΝΗ - 20ή Αγωνιστική

Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Κυριακή 15/02/26 15:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Παναχαϊκή Γ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κυριακή 15/02/26 15:00

ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Κυριακή 15/02/26 15:00

Παναιγιάλειος - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Κυριακή 15/02/26 15:00

Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κυριακή 15/02/26 15:00

Θύελλα Πατρών - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΦΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Κυριακή 15/02/26 15:00

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ * Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 19 5-5-9 23-26

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0

Σύνολο 22 7-5-10 34-28

* Στις εθνικές διοργανώσεις έχει 5 μόλις νίκες σε 20 ματς...