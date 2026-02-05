«Άνευρος» στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε 78-62 από την Παρτίζαν

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Βελιγράδι και γνώρισε “βαριά” ήττα με από την Παρτιζάν, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία για ένα σερί νικών μετά το θετικό αποτέλεσμα επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι παίκτες του Αταμάν εμφανίστηκαν χωρίς ενέργεια στην έδρα της Παρτιζάν και με “τραγική” παρουσία στο ματς μετά το πρώτο 10λεπτο, ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε με… διασυρμό από τους Σέρβους, πριν “μαζέψουν” τη διαφορά στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Σορτς με 21 πόντους ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε από το… ναυάγιο των “πρασίνων”, με τους Πέιν, Μπόνγκα και Μπράουν να “καθαρίζουν” το ματς για την ομάδα του Πεναρόγια.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς, με τον Σορτς να πετυχαίνει 7 γρήγορους πόντους και τον Σλούκα να έρχεται από τον πάγκο για να φέρει με τρίποντο την ομάδα του στο +5. Η συνέχεια δεν ήταν όμως ανάλογη, με την ομάδα του Αταμάν να “κολλάει” στην επίθεση και την Παρτιζάν να τη “χτυπάει” μέσα στη ρακέτα για να περάσει και μπροστά στο σκορ, κλείνοντας το δεκάλεπτο με το υπέρ της 20-19.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά το προβάδισμα, με τους Χολμς και Μήτογλου να δίνουν λύσεις στην επίθεση, οι οποίες περιορίστηκαν όμως σύντομα. Οι “πράσινοι” είχαν νέο μπλακ άουτ στο τελευταίο 5λεπτο του ημιχρόνου και μάλιστα είδαν την Παρτιζάν να κάνει ό,τι θέλει στην άμυνά τους, με αποτέλεσμα να ξεφύγει στο σκορ. Οι Σέρβοι “έτρεξαν” ένα σερί 12-3, για να βρεθούν στο +12 (45-33) στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε χωρίς ενέργεια και είναι χαρακτηριστικό ότι πέτυχε μόλις 9 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού ο Αταμάν δεν βρήκε επιθετική λύση από κανέναν παίκτη του, ό,τι κι αν δοκίμασε στο ματς. Η Παρτιζάν συνέχισε έτσι να αυξάνει το προβάδισμά της στο Βελιγράδι και έφθασε στο υπέρ της 66-42 στο 30′.

Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με μοναδική διαφορά τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έβγαλε αντίδραση όταν επέστρεψε στο παρκέ και έφθασε τους 21 πόντους για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στο ματς. Το μόνο που κατάφεραν οι “πράσινοι” στο υπόλοιπο της αναμέτρησης ήταν να περιορίσουν το μέγεθος της ήττας τους, για το τελικό στο Βελιγράδι.



