Τρίτο σερί μετάλλιο για τα κορίτσια του πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Κέρδισαν την Ιταλία στον μικρό τελικό

Το ελληνικό πόλο στα καλύτερά του!

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό, έπειτα από μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία.

Το χάλκινο μετάλλιο στην Πορτογαλία αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη ευρωπαϊκή διάκριση για την ελληνική ομάδα καθώς είχαν προηγηθεί το ασημένιο το 2022 στην Κροατία και το χάλκινο το 2024 στην Ολλανδία! Παράλληλα, πρόκειται για το έκτο μετάλλιο της εθνικής πόλο γυναικών σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Είχαν προηγηθεί τα ασημένια του 2010, του 2012 και του 2018, αποτυπώνοντας μια μακρόχρονη και σταθερή παρουσία στην ελίτ.

Η επιτυχία αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας εντυπωσιακής διετίας για το ελληνικό πόλο. Μέσα στο 2025, η γυναικεία ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον σταθερά στη ζώνη των μεταλλίων σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Εθνικό σπορ το πόλο

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το πόλο αποτελεί πια το εθνικό σπορ της χώρας καθώς συνεχίζει να γράφει ιστορία σε άνδρες και γυναίκες. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ήταν η Εθνική ανδρών που είχε ανέβει στο βάθρο της ίδιας διοργάνωσης, κατακτώντας επίσης το χάλκινο μετάλλιο και πάλι απέναντι στην Ιταλία. Ένα ακόμη ισχυρό δείγμα της διαρκούς παρουσίας της Ελλάδας στην κορυφή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πόλο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Ελληνίδες πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, επέβαλαν τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, φτάνοντας δίκαια στη νίκη που τις ανέβασε ξανά στο βάθρο της διοργάνωσης.

Η εικόνα του αγώνα αποτύπωσε ξεκάθαρα την αγωνιστική ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας. Με ένταση στην άμυνα, καθαρό μυαλό στην επίθεση και απόλυτη προσήλωση στο πλάνο, η εθνική πόλο γυναικών κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, μετατρέποντας τον μικρό τελικό σε παράσταση ισχύος και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης.