Η Εθνική πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο, λύγισε στα πέναλτι από την Ουγγαρία

Η Εθνική πόλο γυναικών άγγιξε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών, όμως πληγώθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία και θα παλέψει για το χάλκινο την Πέμπτη (05/02).

Στα πρώτα πέντε λεπτά της σπουδαίας αναμέτρησης οι άμυνες κυριάρχησαν, ενώ και οι κακές αποφάσεις στην επίθεση δεν επέτρεψε σε καμία ομάδα να σκοράρει.

Την αρχή στον ημιτελικό έκανε η Κέζτελι από τα πέντε μέτρα, με την Τίμπα να κάνει το 0-2 με σουτ από την περιφέρεια.

Η Ειρήνη Νίνου ήταν αυτή που έδωσε “ανάσα” στην Εθνική μας με δυνατό σουτ, το οποίο δόθηκε γκολ μετά από εξέταση της φάσης από τους διαιτητές, καθώς η μπάλα είχε περάσει ξεκάθαρα τη νοητή γραμμή της εστίας των Μαγυάρων.

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου



Στη δεύτερη περίοδο η Ελλάδα μάζεψε την κατάσταση με τη Σταματοπούλου να κατεβάζει ρολά και τη γαλανόλευκη επίθεση να σημειώνει κρίσιμα γκολ.

Αρχικά, η Βάσω Πλευρίτου έχασε πέναλτι με το σκορ στο 1-3, όμως η Σιούτη “κεραυνοβόλησε” τη Νέζμελι για το 2-3.

Οι τυπικά φιλοξενούμενες κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και η Σουμέγκι έκανε το 2-4 με σουτ από την περιφέρεια, όμως η Ξενάκη έβαλε στα δίχτυα τη Νέζμελι με βολίδα μετά από διαδοχικές κακές εκτελέσεις από τη “γαλανόλευκη” επίθεση.

Η τρίτη περίοδος άρχισε με την Ουγγαρία να τιμωρεί την ανισορροπία της ελληνικής άμυνας, χτυπώντας τη στην κόντρα με την Γκάρντα (3-5).

Ωστόσο, οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη δεν πτοήθηκαν σε κανένα σημείο. Αρχικά η Μυριοκεφαλιτάκη έμεινε για πρώτη φορά αφύλαχτη και με σουτ από τα τρία μέτρα μείωσε σε 4-5.

Και στη συνέχεια η Ελλάδα βρήκε ακόμα ένα τέρμα στην παίκτρια παραπάνω, αυτή τη φορά με την αρχηγό της, Ελευθερία Πλευρίτου.

Όμως, η Ουγγαρία ανέκτησε ξανά τα ηνία με τη Λεϊμέτερ να σκοράρει σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 5-6, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες μπήκαν στην πισίνα για το τέταρτο οκτάλεπτο.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο κάθε επίθεση και κάθε άμυνα ήταν στην κόψη του ξυραφιού. Η Ελλάδα “μασούσε” σίδερα στο πίσω μέρος της πισίνας, όμως μπροστά δεν δούλευε τίποτα σε μία ημέρα που η Βάσω Πλευρίτου και η Φωτεινή Τριχά δεν κατάφεραν να βρουν καν δίχτυα.

Η Έλενα Ξενάκη με πανέξυπνη εκτέλεση ισοφάρισε για δεύτερη φορά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε 6-6.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4 (πεν.)

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ημιτελικών

Ελλάδα – Ουγγαρία

03/02 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

Μικρός τελικός: 05/02 19:15

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15

Οι μεγάλοι τελικοί της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό πόλο γυναικών

2010 Ρωσία – Ελλάδα 11-6

2012 Ιταλία – Ελλάδα 12-10

2018 Ολλανδία – Ελλάδα 6-4

2022 Ισπανία – Ελλάδα 9-6

Αναλυτικά τα μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών

Χρυσά (5)

World League 2005

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2011

Europa Cup 2018

World Cup 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2010

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022

Χάλκινα (5)

World League 2007

World League 2010

World League 2012

Μεσογειακοί Αγώνες 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024

Παρούσα και η νεαρή πατρινή πρωταθλήτρια, Αφροδίτη Μπιτσάκου, με 4 γκολ στη διοργάνωση.