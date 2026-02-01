Ο ΝΟΠ έχασε με 17-11 στο Φάληρο- ΦΩΤΟ * Η ΝΕΠ νίκησε τον ΟΠΑΘΑ

Α1 Εθνική πόλο των ανδρών
Συνέχισε την ανοδική του πορεία το Παλαιό Φάληρο και με μια σπουδαία νίκη επί του ΝΟΠ έπιασε 4άδα στη βαθμολογία του Α’ Ομίλου της Waterpolo League Ανδρών.
Η ομάδα του Κώστα Βαμβακάρη επιβλήθηκε με 18-11 στην έδρα της επί του ΝΟΠ, στον αγώνα που έκλεισε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής (με την οποία ξανάρχισε το πρωτάθλημα), έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, ξεπερνώντας τον Εθνικό.
Ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 7η θέση, ισόβαθμος με τον 8ο ΝΟ Χανίων, στους 4 βαθμούς. Είχε άλλες προσδοκίες στο ματς μετά την αλλαγή προπονητή και την προσθήκη δεύτερου ξένου.
Με κορυφαίο τον Πάβιτσιτς Καπούτσο, που πέτυχε 5 γκολ, ο ΑΟΠΦ πήρε μια διαφορά δύο γκολ, με την οποία προηγείτο και στο ημίχρονο (9-7) και στα δύο τελευταία οκτάλεπτα ξέσπασε επιθετικά και κυριάρχησε απόλυτα για το τελικό 18-11.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 18-11
Οκτάλεπτα: 4-2, 5-5, 5-3, 4-1.
Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Μιχάλης Μπιράκης
Α2 ΕΘΝΙΚΗ
Η ΝΕΠ συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο, πιστοποιώντας την περίοδο φόρμας που διανύει, αλλά και την αγωνιστική της ανωτερότητα επί του ΟΠΑΘΑ, επικρατώντας στο ντέρμπι της Πάτρας με σκορ 11-4.
«Ηταν μια νίκη που μας χρειαζόταν από ψυχολογικής πλευράς», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Κρατάω ότι παίξαμε πολύ καλή άμυνα κάτι που ήταν κομβικό στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να διορθώσουμε πράγματα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού μας. Τώρα επιβάλλεται να ξεχάσουμε το παιχνίδι με τον ΟΠΑΘΑ γιατί μας περιμένει ο αγώνας με τον Αρη. Αυτά τα παιχνίδια είναι αγώνες στους οποίες πρέπει να πάρουμε κάτι. Είμαι ευχαριστημένος από τη γενικότερη εικόνα και προσπάθεια. Εχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Θέλω να καταλάβουν ότι το επίπεδό τους είναι για κάτι καλύτερο από μια απλή παραμονή. Πρέπει να το πιστέψουν!».
Διαιτητές: Μοίραλης-Μαρκοβιτς. Τα 8λεπτα: 1-3, 0-2, 3-3, 0-3.
ΟΠΑΘΑ: Λιβαθηνός, Μπεκρής, Εμερετλής, Κρίκης 1, Καρράς 2, Μπάρλος, Σπανογιάννης 1, Γκότσης, Καλαμας, Μπιτσάκος, Βικάτος, Προδρομίτης, Αποστολίδης, Α. Τριαντάφυλλος, Γ. Τριαντάφυλλος.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 2, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραϊσκος, Ασάντι 1, Κρεμανταλάς 1, Κοτσώνης 1, Μουσας 1, Γουρδούπης, Τσαγρής, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αλεβίζος 3.
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ αναδείχθηκε νικήτρια της Silver League στο τουρνουά πόλο στη Νέα Σμύρνη, καθώς νίκησε με 10-5 τον ΝΟ Λάρισας. Τα 8λεπτα: 1-4, 0-3, 2-1, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 3, Θεριάκης 3, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 1, Μπαλτάς 1.
ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ
Μεγάλη επιτυχία και για τις Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης, καθώς τα κορίτσια νίκησαν τον Εθνικό με σκορ 15-10 και κατέλαβαν την 3η θέση!
