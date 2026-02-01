Ο ΝΟΠ έχασε με 17-11 στο Φάληρο- ΦΩΤΟ * Η ΝΕΠ νίκησε τον ΟΠΑΘΑ

Συνέχισε την ανοδική του πορεία το Παλαιό Φάληρο και με μια σπουδαία νίκη επί του ΝΟΠ έπιασε 4άδα στη βαθμολογία του Α’ Ομίλου της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Κώστα Βαμβακάρη επιβλήθηκε με 18-11 στην έδρα της επί του ΝΟΠ, στον αγώνα που έκλεισε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής (με την οποία ξανάρχισε το πρωτάθλημα), έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, ξεπερνώντας τον Εθνικό.

Ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 7η θέση, ισόβαθμος με τον 8ο ΝΟ Χανίων, στους 4 βαθμούς. Είχε άλλες προσδοκίες στο ματς μετά την αλλαγή προπονητή και την προσθήκη δεύτερου ξένου.

Με κορυφαίο τον Πάβιτσιτς Καπούτσο, που πέτυχε 5 γκολ, ο ΑΟΠΦ πήρε μια διαφορά δύο γκολ, με την οποία προηγείτο και στο ημίχρονο (9-7) και στα δύο τελευταία οκτάλεπτα ξέσπασε επιθετικά και κυριάρχησε απόλυτα για το τελικό 18-11.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 18-11

Οκτάλεπτα: 4-2, 5-5, 5-3, 4-1.

Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Μιχάλης Μπιράκης

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, εδώ