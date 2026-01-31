Πολύ κακός ο Απόλλων Πατρών έχασε 82-61 από τον Εθνικό Λιβαδειάς

National League 1
Κακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόλλων Πατρών και ηττήθηκε στη Λιβαδειά από τον τοπικό Εθνικό με 82-61 σε παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της National League 1.
Πλέον αποτελεί ερωτηματικό ακόμη και η 2η θέση στην κανονική διάρκεια και μάλιστα ο Απόλλων θα υστερεί του Εθνικού Λιβαδειάς σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς τον είχε νικήσει στην Πάτρα με 72-63.
Χαρακτηριστικό πάντως της εμφάνισής του στη Λιβαδειά ότι στο α’ μέρος σκόραρε μόλις 18 πόντους δεχόμενος στο ίδιο διάστημα 45!
Εθνικός Λιβαδειάς-Απόλλων Πατρών 82-61
Διαιτητές: Τεφτίκης-Μαραμής-Παπαγεωργίου Δ.
Δεκάλεπτα: 18-11, 45-18, 57-41, 82-61
Εθνικός Λιβαδειάς (Μπάρτζος): Μολφέτας 14 (2), Κυρίτσης 17 (1), Ζαρκαδούλας 20 (6), Βασιλόπουλος 15 (3), Βουδούρης 9, Αμβράζης 1, Καρακατσάνης 4 (1), Μόλες, Tόλα 2, Αναστασόπουλος, Τσιανάκας
Απόλλων Πατρών (Τζαμάκος): Kιέρ 14 (1), Κώττας 18, Χειλάρης 5 (1), Σταμάτης 9, Παπαφωτίου 3 (1), Παύλος 5 (1), Τζόλος, Ζούμπος 2, Αθανασόπουλος 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική)
Σάββατο 31/1
Πανελευσινιακός-ΝΟ Σαρωνίδας 101-77
Εθνικός Λ.-Απόλλων Π. 82-61
Παγκράτι-Έσπερος ΓΣ Λαμίας
Ηλυσιακός-ΠΟΚ Έσπερος 89-74
11/02/2026, 19:00, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ: Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ - ΕΑ Προμηθέας 2014 2014
ΕΠΟΜΕΝΗ - 18η Αγωνιστική
07/02/2026
14:00
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
07/02/2026
17:00
PROMITHEAS PARK
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
07/02/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
07/02/2026
17:00
Ν. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
07/02/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
07/02/2026
18:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr