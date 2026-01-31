Πολύ κακός ο Απόλλων Πατρών έχασε 82-61 από τον Εθνικό Λιβαδειάς

Κακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόλλων Πατρών και ηττήθηκε στη Λιβαδειά από τον τοπικό Εθνικό με 82-61 σε παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της National League 1.

Πλέον αποτελεί ερωτηματικό ακόμη και η 2η θέση στην κανονική διάρκεια και μάλιστα ο Απόλλων θα υστερεί του Εθνικού Λιβαδειάς σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς τον είχε νικήσει στην Πάτρα με 72-63.

Χαρακτηριστικό πάντως της εμφάνισής του στη Λιβαδειά ότι στο α’ μέρος σκόραρε μόλις 18 πόντους δεχόμενος στο ίδιο διάστημα 45!

Εθνικός Λιβαδειάς-Απόλλων Πατρών 82-61

Διαιτητές: Τεφτίκης-Μαραμής-Παπαγεωργίου Δ.

Δεκάλεπτα: 18-11, 45-18, 57-41, 82-61

Εθνικός Λιβαδειάς (Μπάρτζος): Μολφέτας 14 (2), Κυρίτσης 17 (1), Ζαρκαδούλας 20 (6), Βασιλόπουλος 15 (3), Βουδούρης 9, Αμβράζης 1, Καρακατσάνης 4 (1), Μόλες, Tόλα 2, Αναστασόπουλος, Τσιανάκας

Απόλλων Πατρών (Τζαμάκος): Kιέρ 14 (1), Κώττας 18, Χειλάρης 5 (1), Σταμάτης 9, Παπαφωτίου 3 (1), Παύλος 5 (1), Τζόλος, Ζούμπος 2, Αθανασόπουλος 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική)

Σάββατο 31/1

Πανελευσινιακός-ΝΟ Σαρωνίδας 101-77

Εθνικός Λ.-Απόλλων Π. 82-61

Παγκράτι-Έσπερος ΓΣ Λαμίας

Ηλυσιακός-ΠΟΚ Έσπερος 89-74

11/02/2026, 19:00, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ: Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ - ΕΑ Προμηθέας 2014 2014

ΕΠΟΜΕΝΗ - 18η Αγωνιστική

07/02/2026

14:00

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

07/02/2026

17:00

PROMITHEAS PARK

ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

07/02/2026

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

07/02/2026

17:00

Ν. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

07/02/2026

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

07/02/2026

18:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ