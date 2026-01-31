Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Μούζου

Τα συλλυπητήρια της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»

Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Μούζου, μέλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη». Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης.

"Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια του μέλους της παράταξης Κωνσταντίνας Μούζου.

Μεταφέρουμε παράλληλα και τη συμπαράστασή μας προς όλα τα μέλη της οικογένειάς της, τα οποία στηρίζουμε σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλλεί από τον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης τη Δευτέρα 2/2 στις 14.00, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο της Λεύκας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει..." αναφέρει η δημοτική παράταξη σε συλλυπητήριο μήνυμά της.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος Πάτρα Ενωμένη

