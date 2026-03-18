Νέα Μάκρη: Βίντεο από την στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε πριν από λίγες ημέρες κεντρικός δρόμος της Νέας Μάκρης, καθώς σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ Τούρκων μαφιόζων.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ σε δημόσιο χώρο, αδιαφορώντας για την παρουσία πολιτών και τον κίνδυνο πρόκλησης θυμάτων.

Το MEGA έφερε στο φως βίντεο- ντοκουμέντο από το περιστατικό, το οποίο καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο υλικό, «βλέπουμε, κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, στη συμβολή με την οδό Πλαταιών, δύο Τούρκους μαφιόζους να πυροβολούν εναντίον ενός τζιπ ομοεθνών τους, αδιαφορώντας για τυχόν ανθρώπινες απώλειες αν χτυπήσουν περαστικούς».

Εκτεταμένη δράση και ανησυχητικά στοιχεία

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς εκτιμάται ότι 300 έως 400 Τούρκοι μαφιόζοι βρίσκονται και δρουν στην Ελλάδα. Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της δράσης τους, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν κλιμάκωση της βίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 12 νεκροί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από ενέργειες που αποδίδονται σε κυκλώματα της ίδιας προέλευσης, καθώς και τουλάχιστον 10 περιστατικά με πυροβολισμούς σε δημόσιους χώρους, σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό του φαινομένου

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) συνεχίζει τις έρευνες και τις επιχειρησιακές δράσεις, με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.