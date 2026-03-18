Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που εντοπίστηκε τραυματισμένη

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η 24χρονη εντοπίστηκε χθες (17/3) λίγο μετά τις 10 το βράδυ σε πιλοτή πολυκατοικίας, όπου μέχρι τώρα προκύπτει ότι δεν διέμενε εκεί.

Από τις έρευνες που έχουν κάνει οι αρχές, την εντόπισαν περίοικοι, κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας βαριά τραυματισμένη.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της είναι πολύ κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, υπάρχει μυστήριο σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός της, η 24χρονη λόγω της κατάστασής της αδυνατεί να δώσει κατάθεση, ενώ άγνωστος παραμένει ο δράστης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της ΕΡΤ3, η γυναίκα είχε φιλοξενηθεί το περασμένο διάστημα δυο φορές σε δομή, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές για χρήση και καλλιέργεια κάνναβης.