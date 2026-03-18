Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Ένα μυστήριο εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Βέροια , αφότου η αστυνομία εντόπισε χθες το βράδυ μία 24χρονη γυναίκα βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας.
Συγκεκριμένα γύρω στις 10 χθες το βράδυ στην Βέροια, η αστυνομία ενημερώθηκε από τους περίοικους για μια 24χρονη που φαινόταν σοβαρά τραυματισμένη.
Η κοπέλα μπορεί να βρέθηκε χτυπημένη κάτω από την πολυκατοικία αλλά δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν έμενε η ίδια στο κτίριο.
Η 24χρονη έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Βέροιας.
Δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμα κατάθεση και είναι άγνωστο το ποιος τη χτύπησε.
