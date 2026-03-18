Πάτρα: Σύλληψη οδηγού ΙΧ μετά από σοβαρό τροχαίο στο Νέο Δρόμο - Σε κρίσιμη κατάσταση δικυκλιστής

Στη σύλληψη του οδηγού ΙΧ προχώρησαν οι Αρχές μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Νέο Δρόμο της Πάτρας, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου στο άνοιγμα απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν προς Πάτρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο δικυκλιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη , ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.