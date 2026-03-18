Αμαλιάδα: Έκλεβε από τηλεοράσεις μέχρι... λάδι και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στην Αμαλιάδα συνελήφθη άνδρας για διακεκριμένες κλοπές, μετά από σειρά διαρρήξεων και κλοπών σε οικίες και αποθήκη.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη στις 17-03-2026 στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ημεδαπός άνδρας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατόπιν αναζητήσεων, μετά από απόπειρα διάρρηξης οικίας και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.
Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, την αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος από τις 10-12-2025 έως και τις 17-03-2026 στην Αμαλιάδα, είχε διαπράξει συνολικά πέντε κλοπές και μία απόπειρα κλοπής σε οικίες, καθώς και μία κλοπή σε αποθήκη.
Ο συλληφθείς είχε αφαιρέσει, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές συσκευές (τηλεοράσεις), χρηματικά ποσά, τραπεζική κάρτα, οικιακά είδη, εργαλεία, ποσότητες ελαιολάδου, καθώς και λοιπά αντικείμενα, ενώ σε μία περίπτωση αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμη μια οικία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
