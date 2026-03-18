Πάτρα: Aνήλικος πωλούσε υαλοκαθαριστήρες και τον συνέλαβαν

Για παράνομο υπαίθριο εμπόριο
Συνελήφθη στις 17-03-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ανήλικος, διότι κατελήφθη να ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο χωρίς την
απαιτούμενη άδεια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης καταστήματος, να διαθέτει προς πώληση υαλοκαθαριστήρες, χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη
από το νόμο άδεια, ενώ διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως όφειλε.
