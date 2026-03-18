Και αγωγή εναντίον του Δήμου Πατρέων από τον Ανδρέα Ηλιάδη για το ατύχημα στον ποδηλατόδρομο- Πού θα δώσει τα χρήματα- Παραμένει σε αφωνία

Όχι μόνο σε μήνυση αλλά και σε αγωγή κατά του Δήμου Πατρέων προχώρησε ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων και εντατικολόγος του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης μετά το ατύχημα που είχε την περασμένη Τετάρτη στον ποδηλατόδρομο της Όθωνος Αμαλίας, στο ύψος του νέου σταθμού των ΚΤΕΛ.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο κ. Ηλιάδης επισημαίνει ότι τα χρήματα που θα διεκδικήσει από τον Δήμο Πατρέων θα διατεθούν στο Σωματείο «ΠΝΟΗ- Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού». Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «για να έχει αξιοπιστία η κίνησή μου, έχω καταθέσει και στην Αστυνομία την επιθυμία μου αυτή».

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη ημέρα της νοσηλείας του, ο κ. Ηλιάδης είχε αποστείλει επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ζητώντας την άμεση διακοπή της πρόσβασης ποδηλατών στο σημείο του ατυχήματος, μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το Σωματείο «ΠΝΟΗ» συντηρείται αποκλειστικά από δωρεές ιδιωτών, εταιρειών και ιδρυμάτων, καθώς και από έσοδα εκδηλώσεων και συνδρομές μελών. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας νεογνών και παιδιών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, υποστηρίζει τους γονείς των μικρών ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με την παροχή διαμονής, ενώ ενισχύει την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η κατάσταση της υγείας του

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του, ο Ανδρέας Ηλιάδης παραμένει σε αφωνία, ενώ σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε νέα λαρυγγοσκόπηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της αποκατάστασης. Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του, κοντά στα παιδιά που τον χρειάζονται.

Το ατύχημα

Ο γιατρός τραυματίστηκε όταν το ποδήλατό του συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο, καθώς οι ρόδες των δύο δίκυκλων μπήκαν στις ράγες του τρένου, με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν.

Μετά το ατύχημα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μετέφερε άμεσα τον κ. Ηλιάδη στο νοσοκομείο Ρίου, όπου εξετάστηκε από ομάδα ιατρών, υποβλήθηκε σε λαρυγγοσκόπηση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις.

Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα και έντονο οίδημα, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του για νοσηλεία. Ο κ. Ηλιάδης αντιμετωπίζει δυσκαταποσία, έντονο πόνο και αδυναμία διαχείρισης σάλιου, έχοντας επίσης εκδορές στα κάτω άκρα και μώλωπες στα άνω.