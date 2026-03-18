Χιονοδρομικό Καλαβρύτων: 150.000 επισκέπτες μέχρι σήμερα- Η πρόταση για 12μηνη λειτουργία- Τι περιλαμβάνει ο νέος φάκελος που κατατέθηκε

Δεν υπήρξε απόρριψη του αρχικού φακέλου, αλλά κατατέθηκε νέος από τη διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, στο πλαίσιο της διεκδίκησης χρηματοδότησης για την 12μηνη λειτουργία του.

Η νέα πρόταση εντάσσεται στο πρόγραμμα για ορεινούς προορισμούς, στο υποέργο SUB2 «Ορεινός Τουρισμός» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGeneration EU.

Όπως διευκρινίζει στο thebest.gr ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού, Αλέξης Άγριος, η προηγούμενη αίτηση που είχε κατατεθεί το 2023 δεν απορρίφθηκε ουσιαστικά, αλλά αποσύρθηκε κατόπιν αιτήματος της διοίκησης. Ο λόγος ήταν η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Τουρισμού, γεγονός που επηρέασε την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Για τυπικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου πρόταση, απαιτήθηκε η απόρριψη του πρώτου φακέλου.

Η κατάθεση του φακέλου σηματοδοτεί την προσπάθεια του Χιονοδρομικού να περάσει σε μια νέα εποχή, επενδύοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στη μετατροπή του σε προορισμό τεσσάρων εποχών.

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος

Ο νέος φάκελος περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Κέντρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εγκατάσταση mountain coaster, πρόκειται για ένα τρενάκι αναψυχής που θα λειτουργεί σε ετήσια βάση, προσφέροντας εμπειρίες και εκτός χειμερινής περιόδου. Επίσης, προβλέπεται η τοποθέτηση νέου αναβατήρα για την καλύτερη πρόσβαση στις υψηλότερες κορυφές, καθώς και η κατασκευή νέου κτιρίου στην είσοδο, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

150.000 επισκέπτες μέχρι σήμερα

Την ίδια ώρα, η φετινή επισκεψιμότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι η παρατεταμένη καλοκαιρία του Δεκεμβρίου καθυστέρησε την έναρξη της λειτουργίας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων έχει ήδη προσελκύσει περίπου 150.000 επισκέπτες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η λειτουργία του αναμένεται να συνεχιστεί για μερικές ακόμη εβδομάδες, ενώ οι πρόσφατες χιονοπτώσεις στην περιοχή ενισχύουν την αισιοδοξία για την πορεία της σεζόν.