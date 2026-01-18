Πλήθος επισκεπτών στα Καλάβρυτα- ΦΩΤΟ

Μεγάλη είναι η προσέλευση επισκεπτών στα Καλάβρυτα, καθώς πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει σπεύσει τόσο στην πόλη όσο και στο Χιονοδρομικό Κέντρο προκειμένου να απολαύσει την ομορφιά της φύσης και το χιονισμένο τοπίο.

Το πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου έχει γεμίσει, με τις καιρικές συνθήκες να είναι σχετικά καλές και ευνοϊκές για δραστηριότητες στο βουνό. Η κίνηση παραμένει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με επισκέπτες όλων των ηλικιών να απολαμβάνουν το χιόνι και τις χειμερινές αποδράσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται νέες χιονοπτώσεις, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επισκεψιμότητα στην περιοχή.