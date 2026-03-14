Ιωάννινα: Έστησαν ενέδρα και ξυλοκόπησαν 16χρονο- Κινδύνευσε να χάσει την όρασή του, «έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν» είπε ο δράστης

Θύμα άγριας επίθεσης από ανηλίκους έπεσε ένας 16χρονος στα Ιωάννινα. Ο έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά και, σύμφωνα με την οικογένειά του, κινδύνευσε να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο.

Ο 16χρονος είχε βγει σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων και περίμενε την κοπέλα του όταν δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα τα οποία λέει πως δεν γνώριζε. «Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τι γινόταν», είπε στο MEGA. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δεν έχασε την όρασή του για μερικά χιλιοστά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, έκανε 17 ράμματα και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο «Γεννηματά» για να μπει στο χειρουργείο. «Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι γιατροί να φύγει το παιδί για Αθήνα και ακόμα δεν ξέρουμε πως θα εξελιχτεί η κατάσταση της υγείας του», είπε η μητέρα.