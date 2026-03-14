Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Πλήξαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους» λένε οι ΗΠΑ- Ιράν: «Εκκενώστε τις περιοχές στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι»

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Ιράν: Εκκενώστε τις περιοχές γύρω από τα λιμάνια σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν καλεί τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εκκενώσουν «άμεσα» τις περιοχές γύρω από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το λιμάνι Χαλίφα στο Άμπου Ντάμπι και το λιμάνι του Φουτζαϊρα. «Αυτές οι περιοχές έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ανάμεσα σε πολιτικές εγκαταστάσεις και θα στοχοποιηθούν τις επόμενες ώρες», αναφέρει το πρακτορείο. Περισσότεροι από 90 στρατιωτικοί στόχοι στο νησί Χαργκ του Ιράν χτυπήθηκαν από αμερικανικές επιδρομές τη νύχτα της Παρασκευής (13/3/26), σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Από τα πλήγματα δεν επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, οι εξαγωγές πετρελαίου από το Χαργκ και η φόρτωση των τάνκερ συνεχίζονται κανονικά. «Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η CENTCOM για την επίθεση στο νησί Χαργκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… <a href="https://t.co/2X1glD4Flt">pic.twitter.com/2X1glD4Flt</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2032777791247155482?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Trump releases footage of US bombing on Iran’s Kharg Island, which handles 90% of the nation’s oil exports <a href="https://t.co/i6liQnoNAG">pic.twitter.com/i6liQnoNAG</a></p>— Rapid Report (@RapidReport2025) <a href="https://twitter.com/RapidReport2025/status/2032631783943025039?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας). «Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε. Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή Ως αντίποινα οι Ιρανοί χτύπησαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα των ΗΑΕ και στρατιωτικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μέσω του νησιού Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στον βομβαρδισμό των ΗΠΑ στο νησί στρατηγικής σημασίας Χαργκ Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων εκεί που κατά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αφανίστηκαν εντελώς». Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε. Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company». Η υπηρεσία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Tanker Trackers αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης πετρελαίου σε δύο νέα δεξαμενόπλοια, στο νησί Χαργκ του Ιράν.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Tomorrow might be the first time we won’t see oil tankers loading at Kharg Island since the war broke out. That said, they’ll probably resume the following day. <a href="https://t.co/5X9bA7LQAA">https://t.co/5X9bA7LQAA</a></p>— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) <a href="https://twitter.com/TankerTrackers/status/2032592905496412593?ref_src=twsrc%5Etfw">March 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>