Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Πλήξαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους» λένε οι ΗΠΑ- Ιράν: «Εκκενώστε τις περιοχές στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι»

Νέες απειλές από την Τεχεράνη
Ιράν: Εκκενώστε τις περιοχές γύρω από τα λιμάνια σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν καλεί τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εκκενώσουν «άμεσα» τις περιοχές γύρω από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το λιμάνι Χαλίφα στο Άμπου Ντάμπι και το λιμάνι του Φουτζαϊρα.
«Αυτές οι περιοχές έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ανάμεσα σε πολιτικές εγκαταστάσεις και θα στοχοποιηθούν τις επόμενες ώρες», αναφέρει το πρακτορείο.
Περισσότεροι από 90 στρατιωτικοί στόχοι στο νησί Χαργκ του Ιράν χτυπήθηκαν από αμερικανικές επιδρομές τη νύχτα της Παρασκευής (13/3/26), σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).
Από τα πλήγματα δεν επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, οι εξαγωγές πετρελαίου από το Χαργκ και η φόρτωση των τάνκερ συνεχίζονται κανονικά.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η CENTCOM για την επίθεση στο νησί Χαργκ του Ιράν.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).
«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.
Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή
Ως αντίποινα οι Ιρανοί χτύπησαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα των ΗΑΕ και στρατιωτικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Μέσω του νησιού Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στον βομβαρδισμό των ΗΠΑ στο νησί στρατηγικής σημασίας Χαργκ
Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων εκεί που κατά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αφανίστηκαν εντελώς».
Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε.
Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».
Η υπηρεσία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Tanker Trackers αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης πετρελαίου σε δύο νέα δεξαμενόπλοια, στο νησί Χαργκ του Ιράν.
Η ανάρτηση επιβεβαιώνει την πρόσφατη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου πως η εξαγωγική διαδικασία από το Χαργκ είναι απρόσκοπτη, παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.
Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.
«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως», θα «γίνουν στάχτες» σε τέτοια περίπτωση, αντέτεινε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Μάλιστα, Ιρανός πολιτικός απείλησε με αιχμαλωσία τις αμερικανικές δυνάμεις, σε περίπτωση που επιχειρήσουν να καταλάβουν το νησί Χαργκ.
«Αν τολμήσουν να διαπράξουν μια τέτοια πράξη και πατήσουν στο έδαφός μας, γιατί να μην πάμε κι εμείς σε ένα τμήμα του δικού τους εδάφους, το οποίο τώρα υφίσταται με τη μορφή των περιφερειακών τους βάσεων, να πραγματοποιήσουμε απόβαση με ελικόπτερα εκεί και να αιχμαλωτίσουμε τις δυνάμεις τους;» δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και νυν βουλευτής, Μανουχέρ Μοτακί.
