Φωτιά στα Βυτιναίικα Ηλείας- Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) στην περιοχή Βυτιναίικα, στον Πύργο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.