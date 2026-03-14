Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη- Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσθιο μέρος του θώρακα, στην περιοχή του προκάρδιου
Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης για την άγρια δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης, στην Καλαμαριά.
Ο ίδιος, χθες το απόγευμα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Ενώπιον των αστυνομικών, ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε άμυνα, καθώς, όπως είπε, τρία άτομα τουλάχιστον, άγνωστα προς τον ίδιο, 20 μέτρα μακριά από το σπίτι του, του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με τα χέρια
και εκείνος βρήκε ένα μαχαίρι και για να προστατευτεί, μαχαίρωσε χωρίς να γνωρίζει ποιον και πού.
Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθεί αν τα κίνητρα πίσω από την δολοφονία του 20χρονου ήταν οπαδικά ή υπήρχαν προσωπικές διάφορες.
Αποκαλυπτική η ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε άγρια συμπλοκή
Φως στις συνθήκες θανάτου το 20χρονου που έπεσε νεκρός από τα φονικά χτυπήματα του 23χρονου δράστη στην Καλαμαριά, προσπαθεί να ρίξει η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Ο δράστης εξετάστηκε σήμερα το πρωί από την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση η οποία επισήμανε ότι φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα, ενώ έχει και ράμματα στο κεφάλι, αναφέρει η emakedonia.gr.
Το στοιχείο αυτό δείχνει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ότι η συμπλοκή μεταξύ της παρέας του 20χρονου και του 23χρονου δράστη ήταν άγρια.
Η τεχνική σύμβουλος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε ότι η αιτία θανάτου σχετίζεται με βαριά αιμορραγία.
Όπως είπε «το παιδί κατέληξε από μαζική απώλεια αίματος».
Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος υπέστη ολιγαιμικό σοκ, καθώς εκτιμάται ότι έχασε περίπου δύο λίτρα αίματος.
Η κ. Ζαγγελίδου σημείωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσθιο μέρος του θώρακα, στην περιοχή του προκάρδιου. «Η αιτία ήταν μια ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς του από ένα τέμνον όργανο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο νεαρός δέχτηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Ωστόσο, όπως τόνισε, το πρώτο πλήγμα ήταν αυτό που αποδείχθηκε μοιραίο.
