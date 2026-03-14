Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη- Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης για την άγρια δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης, στην Καλαμαριά.

Ο ίδιος, χθες το απόγευμα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Ενώπιον των αστυνομικών, ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε άμυνα, καθώς, όπως είπε, τρία άτομα τουλάχιστον, άγνωστα προς τον ίδιο, 20 μέτρα μακριά από το σπίτι του, του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με τα χέρια

και εκείνος βρήκε ένα μαχαίρι και για να προστατευτεί, μαχαίρωσε χωρίς να γνωρίζει ποιον και πού.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθεί αν τα κίνητρα πίσω από την δολοφονία του 20χρονου ήταν οπαδικά ή υπήρχαν προσωπικές διάφορες.