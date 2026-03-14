ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Βολές κατά Μοίραλη και Αλεξόπουλου από τη Νάντια Ασκούνη - «Γιατί δεν θα είμαι υποψήφια σύνεδρος»

Μια μέρα πριν την προσφυγή των μελών του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων, η Νάντια Ασκούνη αφήνει σοβαρές αιχμές εναντίον της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και εμμέσως πλην σαφώς υπονοούμενα και για την εμπλοκή του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, υποστηρίζοντας ότι αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, παρότι όπως αναφέρει "υπέβαλα ηλεκτρονική αίτηση για την ανακήρυξή μου ως υποψήφια σύνεδρος και έλαβα την σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση του συστήματος".

Αναλυτικά σε ανάρτησή της αναφέρει:

«Γιατί δεν θα είμαι υποψήφια σύνεδρος»

Η μη συμπερίληψή μου στα ψηφοδέλτια υποψηφίων συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, αποτελεί το επιστέγασμα μιας κομματικής διαδικασίας που απουσιάζει η σοβαρότητα και όχι μόνο.

Παρότι υπέβαλα ηλεκτρονική αίτηση για την ανακήρυξή μου ως υποψήφια σύνεδρος και έλαβα την σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση του συστήματος, εν τούτοις πληροφορήθηκα ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν την αίτησή μου.

Αναγκάστηκα να αποστείλω στην αρμόδια επιτροπή πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία της υποβολής της αίτησής μου, όπως κωδικό επιβεβαίωσης και το αντίγραφο της επιτυχούς υποβολής της.

Μάλιστα, σε σχετική γραπτή και προφορική επικοινωνία μου με τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Αχαΐας με διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται ζήτημα, πως το όνομά μου έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τους υποψηφίους και γι’ αυτό επισήμως ανακοινώθηκε στα μέσα ενημέρωσης το σύνολο των υποψηφίων της Αχαΐας, συμπεριλαμβανομένης εμού.

Όμως, την επομένη ημέρα, ο ίδιος ο Γραμματέας της Νομαρχιακής με κάλεσε για να μού πει, αφενός ότι δεν συμπεριλαμβάνομαι στους υποψηφίους, αφετέρου ότι δεν έδωσε η Νομαρχιακή μας τη λίστα υποψηφίων στα ΜΜΕ !!!

Κατανοεί κανείς ότι υπόθεση απέκτησε ευτράπελα χαρακτηριστικά, που όμως καταδεικνύουν ένα βαθύτερο ζήτημα αδιαφανών διαδρομών που συνιστούν μείζον κομματικό πρόβλημα.

Παρότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει από το 2024, φαίνεται πως οι συμπλεγματικές λογικές που ταλαιπωρούν το κόμμα δεν συγχωρούν όσους και όσες βρεθήκαμε να στηρίζουμε διαφορετικές υποψηφιότητες από αυτήν του Προέδρου.

Δεν θέλω καν να υποψιαστώ ότι στην κατεύθυνση αυτή, ενός δηλαδή υποβόσκοντος ρεβανσισμού, εντάσσονται και μίζερα μικροτοπικά συμφέροντα κυριαρχίας, δεδομένου ότι εγώ έχω εκφράσει την αντίθεσή μου σε πρωτοβουλίες του Δήμου μου που δεν συμβαδίζουν με τις αρχές μου.

Κατά συνέπεια δεν μπορώ να επιτρέψω σε κανένα κομματικό όργανο και πρόσωπο να εμπαίζει την εκλογική συνεδριακή διαδικασία, δεν μπορώ να επιτρέψω σε κανέναν να προσβάλει την προσωπικότητά μου και ιδίως δεν μπορώ να επιτρέψω σε κανέναν να επικαλείται δημόσια την ενότητα και ιδιωτικά να παίζει σκοτεινά εκδικητικά παιχνίδια, που υπονομεύουν την ενότητα που τόσο έχει ανάγκη ο χώρος μας.

Αυτονόητη για εμένα πολιτική πράξη είναι να καταγγείλω τους υποστηρικτές ενός θλιβερού μηχανισμού που αποκόπτει το κόμμα από την κοινωνία.

Ταυτόχρονα, οφείλω να αποκαλύψω την εμπλοκή του Δήμου μας σε ό,τι θεωρώ βαθιά αντιδημοκρατικό, γι’ αυτό και ως βασική πράξη πολιτικού αυτοσεβασμού καταθέτω την ανεξαρτητοποίησή μου από την δημοτική μου παράταξη.

Παραμένω ενεργή για την υπεράσπιση των δημοτικών μας συμφερόντων στην κατεύθυνση της διαφάνειας, του ελέγχου και της στήριξης των δοκιμαζόμενων δημοτών μας.

Το μέλλον θα το γράψουμε όλοι μαζί.