Το ΠΑΣΟΚ στις κάλπες- Πόσοι και ποιοι είναι οι υποψήφιοι στην Αχαΐα- Πόσοι εκλέγονται για το Συνέδριο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου θα στηθούν οι κάλπες για τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν οι αντιπρόσωποι που θα συμμετάσχουν στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στον νομό Αχαΐας, μέλη και φίλοι της παράταξης καλούνται να προσέλθουν προκειμένου να επιλέξουν τους συνέδρους που θα εκπροσωπήσουν τις τοπικές οργανώσεις στο συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27, 28 και 29 Μαρτίου. Συνολικά από την Αχαΐα θα εκλεγούν 127 αντιπρόσωποι ενώ ο αριθμός των υποψηφίων είναι 212 (126 στο Δήμο Πατρέων, 33 στο Δήμο Αιγιαλείας, 24 στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 8 στο Δήμο Καλαβρύτων και 20 στο Δήμο Ερυμάνθου).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, ενώ κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να βάλει έναν (1) σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο. Το κόστος συμμετοχής για τους ψηφοφόρους έχει οριστεί στα 2 ευρώ.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή απευθύνει προς τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργάνωσης Εκλογικού Σχεδιασμού (ΝΟΕΣ) Αχαΐας, Νίκος Μοίραλης. Όπως επισημαίνει, στόχος είναι το επικείμενο συνέδριο να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός με ευρύτερη απήχηση στην κοινωνία.

«Καλούμε τους προοδευτικούς πολίτες της Αχαΐας να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές ανάδειξης συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ την προσεχή Κυριακή 15 Μαρτίου. Θα παλέψουμε όλοι μαζί ώστε το συνέδριό μας να αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός που θα αφορά την κοινωνία των πολιτών και όχι μόνο τα στενά κομματικά όρια που απασχολούν τα στελέχη μας», σημειώνει. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η επόμενη ημέρα του συνεδρίου θα πρέπει να βρει την παράταξη ενωμένη και ισχυρή, ενόψει μιας μακράς προεκλογικής περιόδου που, όπως αναφέρει, θα ακολουθήσει με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Τα Εκλογικά Τμήματα στην Αχαΐα ανά Δήμο

* ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

-11ο Δημοτικό Πατρών (Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου)

-2ο Γυμνάσιο Πατρών (Μαιζώνος 156, Τριών Ναυάρχων)

-ΚΕΠ ΡΙΟΥ (Πρώην Δημαρχείο, Αθηνών 6, Ρίο)

-ΚΕΠ ΟΒΡΥΑΣ (Δημοκρατίας, Οβρυά)

* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(ΚΕΠ Καλαβρύτων, Αγίου Αλεξίου 35, Καλάβρυτα)

* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

(Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκος Μέγαρης, Κανελλοπούλου 10, Αίγιο)

* ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

(ΚΕΠ Χαλανδρίτσας, Νέο Δημαρχείο)

* ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

(Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, Παπαδημητρίου, Κάτω Αχαΐα)

Αναλυτικά, οι υποψήφιο ανά Δήμο

Δήμος Πατρέων

Αδριανός Λάμπρος

Αθανασοπούλου Βασιλική

Αθανασόπουλος Αθανάσιος

Βαμβακάς Παναγιώτης

Βαρδακώστα Δέσποινα

Βασιλόπουλος Βασίλειος

Βασιλόπουλος Γρηγόρης

Βερνάρδη Μένια

Βλαχάκης Θεόδωρος

Βλάχος Βασίλειος

Βογλή Ευφροσύνη

Βούλδης Χρήστος

Γεωργόπουλος Δημήτριος

Γιαννίτσης Βασίλειος

Γιαννοπούλου Σοφία

Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος

Γοζανίδου Μαρία-Φλώρα

Γουναρίδης Ιωαννίδης

Δαουλάρης Βασίλειος

Δαουλάρης Διονύσιος

Δεπούντης Νικόλαος

Δουβρή Παναγιώτα

Δρακάτος Χριστόφορος

Δρες Παρασκευάς

Δρυμούσης Γεώργιος

Ευαγγελάτος Αντώνιος

Ζαλάβρα Αλεξάνδρα

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος

Ζησιμοπούλου Ουρανία

Ζιώγκα Αντιγόνη

Θεοδωρόπουλος Δημήτριος

Καλλίνικος Δημήτρης

Καλύβα Χριστίνα Σωτηρία

Καλύβας Νικόλαος

Καμπιώτης Γεώργιος

Κανέλης Γεώργιος

Καραγεωργόπουλος Δημήτριος

Καρασούλας Γεώργιος

Καρτσάνη Όλγα

Καψής Νικόλαος Ραφαήλ

Κολλιάς Αντώνιος

Κολλιόπουλος Γεώργιος

Κουλούμπης Θεόδωρος

Κουνινιώτη Δήμητρα

Κουρλέσης Αγησίλαος

Κούτρας Γεώργιος

Κυριακόπουλος Ιωάννης

Κωλέττης Δημήτριος

Κωνσταντάτος Κωνσταντίνος

Κωστογιάννος Ευθύμιος

Κωτσάκη Σωτηρία

Λαμπίρη Κυριακή

Λόη Καλλιόπη

Λόης Παναγιώτης

Λυμπέρης Μάριος

Μαντζάβας Γεώργιος

Μάρκος Ανδρέας

Μάρκος Απόστολος

Μασσάρας Ερμόλαος

Μητρογιάννη Γεωργία

Μοίραλης Ιωάννης

Μοίραλης Παρασκευάς

Μόσχοβος Παναγιώτης

Μπαγιώργος Ανδρέας

Μπέντο Μπερνάρντ

Μπιλίρης Αθανάσιος

Μπλάτσιου Ελισάβετ

Μπούρικας Ιωάννης

Μπούσιας Κωνσταντίνος

Νικολάου Σταυρούλα

Νταφογιάννης Ιωάννης

Ξυπολιά Σοφία

Ξυπολιάς Χρήστος

Οικονόμου Χρήστος

Παλιούρας Γεώργιος

Παναΐκα Άννα

Παναΐκα Σοφία

Παπαζώης Ανδρέας

Παπαλού Χριστίνα Άννα

Παπαστεφανάτου Αικατερίνη

Παπατσίρου Ελένη

Πατριάρχεας Γεώργιος

Πεφάνη Νικολέτα (Νέλλη)

Πλιατσίκας Νικόλαος

Προγούλη Αικατερίνη

Πυλαρινός Νικόλαος

Ρίζος Χριστόφορος

Ρουμελιώτη Σοφία

Σάκκα Μιχαλοπούλου Μαρία

Σκαλιντζής Σωτήριος

Σκαντζίκα Ουρανία

Σκαντζίκας Πλάτων

Σκούρτας Ιωάννης

Σκρεμμύδας Κωνσταντίνος

Σμύρνης Χρήστος

Σολομωνίδης Γεώργιος

Σολωμός Χρήστος

Σπηλιωτοπούλου Αθηνά

Σπυρόπουλος Ηλίας

Στόκας Ευάγγελος-Μάριος

Σταθόπουλος Νικόλαος

Σταφανόπουλος Δημοσθένης

Ταγκαλάκη Ασήμω

Ταπεινού Αικατερίνη

Τάσιος Άγγελος Ρωμανός

Τζίμα Αικατερίνη

Τούντας Οδυσσεύς Παναγιώτης

Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων

Τρικογιάς Παναγιώτης

Τσαδήμας Θωμάς

Τσεκούρα Αικατερίνη

Τσερεντζούλια Μαριάννα

Τσιρώνης Παναγιώτης

Τσιώτσης Ευάγγελος

Φαρδέλλας Στέφανος

Φιλιππόπουλος Γεώργιος

Φιλτισενίου Παρασκευή

Φλωράτος Παναγιώτης

Φλωρή Μαρίνα

Φούρα Ευτυχία

Χατζηβασιλείου Αντώνιος

Χονδρογιάννης Βασίλειος

Χρηστάκος Χρήστος

Δήμος Ερυμάνθου

Αγγελόπουλος Ζήσιμος

Γεωργαντόπουλος Γεώργιος

Γεωργαντόπουλος Λεωνίδας

Γεωργίου Βασίλης

Γιωτόπουλος Βασίλειος

Διαμάντη Ευαγγελία

Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

Καρβέλας Άρης

Κοντογιαννάτος Γεράσιμος

Κωστοπούλου Αγγελική

Μανέττας Ιωάννης

Μαραχώρης Νικόλαος

Μπαρδάκη Μαρία

Μυλώνα Ασημίνα

Παπαδοπούλου Γεωργία

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Στεφανόπουλος Ανδρέας

Τσούνη Αγγελική

Ψύλλια Παναγούλα

Δήμος Αιγιαλείας

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Γιαννίκος Βασίλειος

Γκίκας Γιώργος

Ευαγγελίου Ευάγγελος

Θανασούλιας Κωνσταντίνος

Καγκαλού Λευκή

Καμήτσου Αγγελική

Καραθανασοπούλου Παρασκευή

Καρέλης Βασίλειος

Μαγκλάρας Ανδρέας

Μαρινόπουλος Παναγιώτης

Μαρνέλη Ελευθερία

Μελισσάρης Γιώργος

Μπακρόζη Μαρία

Ντόλκας Μιχαήλ

Οικονόμου Κυριακή

Παγώνης Κωνσταντίνος

Παλαιολόγου Ανδρέας

Παπαγεωργίου Ανδρέας

Παπαδόπουλος Νίκος

Παρίση Αδαμαντία

Πλατάνου Χριστίνα

Πλατή Αγγελική

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

Σταθακόπουλος Ιωάννης

Σταματοπούλου Γεωργία

Σταυρόπουλος Μιλτιάδης

Τσουρέκη Παναγιώτα

Φιλιππόπουλος Βασίλειος

Φιλιππόπουλος Γεώργιος

Χαντζής Κωνσταντίνος

Χαρώνη Αικατερίνη

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Αμολοχίτη Παρασκευή

Ασκούνης Ιωάννης

Γερασιμόπουλος Παναγιώτης

Γιαννίκας Χρήστος

Γκοτσόπουλος Κωνσταντίνος

Γριτσώνης Φίλιππος

Ιωσηφίδης Ελευθέριος

Καλαντζόπουλος Κωνσταντίνος

Κανελλόπουλος Ανδρέας

Καραχάλιος Σπυρίδων

Κολλιοπούλου Ελένη

Κουτσούμπα Χριστίνα

Κυριακοπούλου Κυριακή

Μαντέλου Βασιλική

Μπάτση Γεωργία

Μπατσίκας Δημήτριος

Μπατσίκας Παναγιώτης

Μπεκίρης Δημήτριος

Παναγόπουλος Γερασημάκης

Πετρόπουλος Ιωάννης

Πλωτάς Ιορδάνης

Πολυζώης Γεώργιος

Σολωμού Λαμπρινή

Ταπεινού Σταυρούλα

Τσεκούρας Παναγιώτης

Δήμος Καλαβρύτων

Γράψας Νικόλαος

Κουρής Σταύρος

Μαντάς Ιωάννης

Σταματοπούλου Μαρία

Στεφανοπούλου Αναστασία

Τζοβόλος Ευθύμιος

Χαντζής Πέτρος

Χρόνης Χρήστος