«Παιδεία, Όραμα & Φως»- Εκδήλωση αφιερωμένη στα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Πάτρα- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

"Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στο κατάμεστο Royal Theater στην Πάτρα, αποτέλεσε έναν συμβολικό φόρο τιμής στη μακρά πορεία σχεδόν δύο αιώνων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η οποία από την ίδρυσή της έως σήμερα υπηρετεί με συνέπεια το όραμα μιας παιδείας που καλλιεργεί τον νου, διαμορφώνει χαρακτήρες και μεταδίδει αξίες", αναφέρει η ανακοίνωση των Αρσακείων Σχοελίων Πάτρας και συνεχίζει:

Τα Αρσάκεια Σχολεία, καρπός αυτού του οράματος, υπήρξαν και παραμένουν φάροι γνώσης, πολιτισμού και πνευματικής καλλιέργειας για γενιές μαθητών. Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών Μάνος Πετράκης, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καταξιωμένο γλωσσολόγο και καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη για να προσφωνήσει την εκδήλωση και να απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κατά την προσφώνησή του παρουσίασε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των Αρσακείων Σχολείων. Παράλληλα, ανέδειξε τους λόγους για τους οποίους η διαδρομή αυτή συναντά και συνομιλεί με το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελύτη, επισημαίνοντας ότι οι αξίες της ελληνικής γλώσσας, του φωτός, της ελευθερίας και της πνευματικής καλλιέργειας που διαπερνούν την ποίησή του αποτελούν ταυτόχρονα θεμελιώδεις αρχές της παιδευτικής αποστολής της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης οι μαθητές με το ταλέντο, τον ενθουσιασμό και την ευαισθησία τους τίμησαν το πνεύμα της επετειακής βραδιάς και ανέδειξαν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη συνέχεια του οράματος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας μέσα από τις νέες γενιές, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε αφηγήσεις, ποιήματα, τραγούδια και δρώμενα εμπνευσμένα από το έργο και την ποιητική παρακαταθήκη του Οδυσσέα Ελύτη και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα μνήμης και δημιουργικής έκφρασης.

Στην προετοιμασία της εκδήλωσης συνέβαλαν με αφοσίωση εκπαιδευτικοί και συνεργάτες των σχολείων:

Ø Για την επιλογή και διδασκαλία των κειμένων εργάστηκαν οι φιλόλογοι Ν. Αναστασοπούλου, Στ. Ανδρωνά, Αικ. Γεωργίου, Ρ. Δημητροπούλου, Σ. Διαμαντοπούλου, Χ. Παλυβού και Σ. Ρηγοπούλου, οι δασκάλες Ν. Αναστασίου και Ολ. Παπούλια, καθώς και οι νηπιαγωγοί Ν. Δ. Παππά και Γ. Κωνσταντινοπούλου.

Ø Για τη σκηνική προετοιμασία των μαθητών στην καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής Κ. Κωστοπούλου.

Ø Για την τεχνική υποστήριξη και τη συμμετοχή του στο τραγούδι τον καθηγητή Πληροφορικής Χ. Ζώτο.

Ø Για τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης, τη διεύθυνση της χορωδίας και τη συνοδεία στο πιάνο την καθηγήτρια Μουσικής Λ. Λυμπεροπούλου. Σημαντική ήταν επίσης η υποστήριξη της Χ. Βαρσάμη (υπεύθυνη των μουσικών συνόλων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας). Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μουσικοί Δ. Μακρής (κιθάρα), Σπ. Στασινόπουλος (μπουζούκι) και S. Candel (βιόλα).

Ø Για τη διδασκαλία και επιμέλεια των χορών συνεργάστηκαν ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αθ. Λουκόπουλος και ο Β. Σταμόπουλος, δάσκαλος του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών.

Ø Για τον σχεδιασμό της πρόσκλησης και της αφίσας της εκδήλωσης επιμελήθηκε η εικαστικός Κ. Στασινοπούλου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σ. Γκλαβάς, η Επόπτρια των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Κ. Παππά, η αναπληρώτρια Επόπτριας Σ. Σταθοπούλου, η Συντονίστρια Ελληνικών της Α/θμιας Αθ. Μακροπόδη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Εταίρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Δ. Μούρτζης, ο Αναπληρωτής του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας Χ. Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Ε. Αν. Φίλιας, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Δ.Ε. Γ. Ντάτσικα, η Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη (εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων Κ. Πελετίδη), οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών Π. Κόντος, Ι. Παπαγεωργίου, Ν. Κλούρας και Ι. Ματσούκας, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας Μ. Σιώρου (εκπρόσωπος του Υφηπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα), ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Θεοδωράτος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομος.

Οι Διευθύνσεις των Αρσακείων Σχολείων Πατρών συγχαίρουν και ευχαριστούν όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και το κοινό που την τίμησε με την παρουσία του σε μια βραδιά αφιερωμένη στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη μνήμη.