Πάτρα: Την Κυριακή η επετειακή εκδήλωση για την "Μάχη του Σαραβαλίου 1822"

Ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με την Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας και τον Πολιτιστικό - Αναπτυξιακό Σύλλογο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» διοργανώνουν την επετειακή γιορτή «Η Μάχη Του Σαραβαλίου 1822, με Αρχιστράτηγο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο Κάστρο Σαραβαλίου.



Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως εξής:

-9.50 π.μ. Προσέλευση προσκεκλημένων.

-10 π.μ. Δοξολογία ( Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαραβαλίου).

-10.30 π.μ. Πομπή από τον Ιερό Ναό προς την πλατεία Κάστρου Σαραβαλίου.

-10.40 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση ( Κάστρο Σαραβαλίου).

-10.45 π.μ. Χαιρετισμός από την Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων Αναστασία Τογιοπούλου.

-10.50 π.μ. Έπαρση Σημαίας του Κολοκοτρώνη υπό τους ήχους κλέφτικου σκοπού.

-11 π.μ. Κατάθεση στεφάνων.

-11.15 π.μ. Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των πεσόντων – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.



Ακολουθεί Χορευτικό, από τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Σαραβαλίου (παιδικό - εφηβικό τμήμα), Αφιέρωμα στην Ρούμελη και την Πελοπόννησο.