Ελληνόκτητο ένα από τα τρία πλοία που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

Από το πρωί, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τα Στενά του Ορμούζ, καθώς τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το ένα από τα τρία πλοία είναι ελληνόκτητο.

Πρόκειται για το φορτηγό /bulk carrier «Star Gwyneth», που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά, η οποία διαχειρίζεται στόλο 125 φορτηγών πλοίων και είναι εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο (New York Stock Exchange – NYSE). Η κατάσταση δείχνει ότι πλέον όλα τα πλοία εισηγμένων εταιρειών είναι πιθανοί στόχοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας των πλοιοκτητών τους.

Το ελληνόκτητο «Star Gwyneth» δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το πλήρωμά του παραμένει ασφαλές. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος στην περιοχή είναι υπαρκτός, η επιβίωση των ναυτικών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη διαχείριση του πλοίου, όπως τονίζουν πηγές της εταιρείας Star Bulk.

Η Star Bulk επιβεβαίωσε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα τις πρώτες πρωινές ώρες και έκτοτε έχει μετακινηθεί σε διαφορετική θέση αγκυροβολίας. Όλα τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται επί του πλοίου είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει προκληθεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει το protothema, δεν υπάρχουν Έλληνες στο πλήρωμα του «Star Gwyneth», ενώ το πλήγμα δημιούργησε ζημιά σε ένα από τα αμπάρια του πλοίου αλλά δεν υπάρχουν επιπτώσεις για την αξιοπλοΐα του.