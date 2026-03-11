Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση στο Στενό του Χορμούζ

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 11 περίπου ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.
Τρία πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στο Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακές πηγές. Στο ένα από αυτά εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τα περισσότερα μέλη του πληρώματος αναγκάσθηκαν να το εγκαταλείψουν.
Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση. Το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου.
Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.
Ενα τρίτο φορτηγό πλοίο επλήγη επίσης από άγνωστη προέλευσης βλήμα σε απόσταση 50 περίπου μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλιστικών εταιρειών.
Το βλήμα έπληξε το κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.
