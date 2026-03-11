Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες

Εκκενώθηκε συρμός τρένου καθώς ένας από τους επιβάτες φέρεται να τράβηξε το μοχλό έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα το τρένο να ακινητοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν επιβάτες του συρμού που σταμάτησε στον Άγιο Νικόλαο, σε ένα από τα βαγόνια του τρένου υπήρχε έντονη μυρωδιά, ενώ άρχισαν να εμφανίζονται και καπνοί με αποτέλεσμα πολλούς από τους επιβαίνοντες να τρομοκρατηθούν.

«Στο βαγόνι μόλις μπήκα με έπιασε μία δυσφορία από τη μυρωδιά, σιγά σιγά όλοι άρχισαν να πανικοβάλλονται να φωνάζουν κι να τρέχουν να βγουν από το βαγόνι, ξαφνικά άρχισαν μέσα στο βαγόνι να εμφανίζονται καπνοί. Στον Άγιο Νικόλαο κάποιος τράβηξε το μοχλό και άνοιξαν οι πόρτες, βγήκαμε έξω και είδαμε ότι από το πάνω μέρος έβγαιναν καπνοί», λέει ένας από τους επιβάτες.

Από την πλευρά της η γυναίκα που φέρεται να τράβηξε τον μοχλό για να σταματήσει το τρένο καταγγέλλει ότι από τη στιγμή που μπήκε στο βαγόνι αισθάνθηκε την μυρωδιά η οποία όσο κινούταν ο συρμός γινόταν και πιο έντονη: «Μύριζε πολύ και όταν βγήκαμε έξω από την πάνω πλευρά του τρένου έβγαιναν καπνοί.

Εγώ είχα ανέβει από το Μαρούσι και μύριζε απο τη Νέα Ιωνία και μετά και είπα στον κόσμο ότι μυρίζει πολύ έντονα και ο οδηγός δεν σταμάταγε και η μυρωδιά γινόταν όλο και πιο έντονη. Στον σταθμό του Αγίου Νικολάου τους είπε ότι πρέπει να κατέβουμε. Μέσα στο βαγόνι υπήρχαν και μαθητές του Λυκείου που πήγαιναν εκδρομή».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρει το newsit από την πλευρά της ΣΤΑΣΥ κάποιος επιβάτης τράβηξε τον μοχλό χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη βλάβης στους πίνακες ελέγχου. Έτσι το τρένο ακινητοποιήθηκε στη στάση του Αγίου Νικολάου με τους επιβάτες να αποβιβάζονται και πολλοί από αυτούς να μπαίνουν στον νέο συρμό που τους παρέλαβε.