Ανακοινώνεται το πλαφόν σε ράφια και αντλίες για την αισχροκέρδεια

Η απόφαση για τη λήψη μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια και οι συνέπειες του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ειλημμένη και οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν πιθανότατα σήμερα, στη χειρότερη περίπτωση αύριο Πέμπτη.

Μετά τον σημερινό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης πάει στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο για την καθιερωμένη του συνάντηση με τον Κώστα Τασούλα και αναμένεται να δώσει στίγμα των προθέσεών του. Θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις που θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα από ένα ντουέτο συναρμόδιων υπουργών, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Στον απόηχο και της σύσκεψης που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, πρώτο όπλο στη φαρέτρα θεωρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και των σούπερ μάρκετ, ενώ στην αλυσίδα καυσίμων το πλαφόν θα είναι διττό. Τόσο στην πώληση από το διυλιστήριο στον έμπορο όσο και από το πρατήριο στον καταναλωτή.

Πηγές με γνώση των δεδομένων αναφέρουν ότι το ύψος του πλαφόν θα είναι «λογικό», ενώ παρόμοια είναι η πρόβλεψη και για τα σούπερ μάρκετ.

Επίσης, με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο παρατηρείται δυσανάλογα μεγάλη αύξηση στο diesel κίνησης, η κυβέρνηση εξετάζει να επαναφέρει και το μέτρο της απευθείας επιδότησης στα διυλιστήρια, ώστε το προϊόν να διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή.

Το πλαφόν θα είναι βραχυχρόνιο, αλλά θα υπάρξει και προοπτική επέκτασης της ρύθμισης ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, την οποία κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει.

«Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος «πονηρούλης» να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες», είπε χθες με νόημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Ertnews. Ο κ. Χατζηδάκης άλλωστε μετέχει στον σχεδιασμό και στις σχετικές συσκέψεις και έχει απόλυτη αίσθηση της κατεύθυνσης και του χρόνου των παρεμβάσεων.

Οι εφεδρείες και οι ελπίδες αποκλιμάκωσης

Η κυβέρνηση πάντως δεν θα εξαντλήσει το εύρος των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην «εργαλειοθήκη της εμπειρίας του 2022», όπως το περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Και αυτό αφενός για να κρατηθούν εφεδρείες για τη συνέχεια που είναι άγνωστο ποια θα είναι, αφετέρου γιατί υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες που θα τεθούν επί τάπητος της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. την άλλη εβδομάδα, υπό το πρίσμα και των εξελίξεων στο πεδίο.

Είναι δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε μια άμεση αποκλιμάκωση στο πεδίο και δεν παραγνωρίζει τα… σημάδια διαπραγμάτευσης που αχνοφαίνονται στον ορίζοντα, όσο και την προσπάθεια του Αμερικάνου προέδρου Τραμπ να «καλμάρει» τις αγορές.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε χθες και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. «Αισθάνομαι ότι ίσως βρισκόμαστε σε μια φάση σχετικής αποκλιμάκωσης. Δεν περιμένω ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αισθάνομαι όμως, ότι υπάρχει όλο και περισσότερο μια γενική κατανόηση ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα έχει νικητές», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στο Alitheia Forum.