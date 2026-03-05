«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά έρχεται στην Ελλάδα

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα που αποτυπώνει μοναδικά τον ηρωισμό και τη θυσία των Ελλήνων για την Ελευθερία, ο πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» θα ταξιδέψει στη χώρα μας από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ προκειμένου να φιλοξενηθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, από τις 14 Μαρτίου έως τον Νοέμβριο 2026, στο πλαίσιο δράσεων του υπουργείου Πολιτισμού για την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Από τους γνωστότερους φιλέλληνες καλλιτέχνες, ο Γάλλος ζωγράφος φιλοτέχνησε το εμβληματικό αυτό έργο το 1826, εμπνευσμένος από τη μάχη των Ελλήνων στην τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο πίνακας, 208 εκ. ύψους και 147 εκ. πλάτους, απεικονίζει την Ελλάδα ως πενθούσα γυναίκα, με παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο στήθος και με τα χέρια της ανοιχτά, ως δείγμα απόγνωσης, να στέκει όρθια στα ερείπια του Μεσολογγίου κάτω από τα οποία βρίσκονται τα πτώματα των Ελλήνων αγωνιστών ενώ πίσω της ένας άνδρας που συμβολίζει τον εχθρό καρφώνει μια σημαία στο έδαφος. Πρόκειται για μια από τις πλέον εμβληματικές καλλιτεχνικές καταγραφές της Ελληνικής Επανάστασης από την Ιερή Πόλη του πολιορκημένου Μεσολογγίου, εκεί όπου τυπώθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά ο Ύμνος εις την Ελευθερία, του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Ο Ντελακρουά και η έμπνευση από την Ελληνική Επανάσταση «Όταν οι Τούρκοι προφταίνουν τους λαβωμένους στο πεδίο της μάχης, η ακόμη και τους αιχμαλώτους τους λένε: Μη φοβάσαι και τους χτυπούν στο πρόσωπο με τη λαβή του σπαθιού τους για να τους κάνουν να σκύψουν το κεφάλι: τους το παίρνουν με μια σπαθιά!…» έγραφε χαρακτηριστικά ο Ντελακρουά στο ημερολόγιό του, το 1822, περιγράφοντας την ωμή, τυφλή βία των Οθωμανών έναντι των γενναία αγωνιζόμενων για την ελευθερία τους Ελλήνων. Ήταν αυτές οι εικόνες που τον συγκλόνισαν και τον έσπρωξαν να τις αποτυπώσει στον καμβά του σε μια προσπάθεια να στηρίξει, με τον δικό του τρόπο, τους ελληνικούς αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία, βάζοντας το όνομά του στη λίστα με τους πιο πιστούς Ευρωπαίους Φιλέλληνες Ως θερμός υποστηριχτής του Ελληνικού Αγώνα, ο Ευγένιος Ντελακρουά, φιλοτέχνησε και άλλα έργα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση.

Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η «Η Σφαγή της Χίου», ο πρώτος πίνακας μεγάλων διαστάσεων που δημιούργησε, το 1824 σε ηλικία μόλις 24 ετών, εμπνευσμένος από ένα πραγματικό γεγονός, που συνέβη δύο χρόνια νωρίτερα, στα αιματοβαμμένα ελληνικά χώματα. Ο Γάλλος ζωγράφος κατάφερε να αποτυπώσει με πρωτοφανή πιστότητα και ζωντάνια την αποτρόπαιη εικόνα των κατοίκων της Χίου που κατασφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, Κυριακή του Πάσχα, στον Ιερό χώρο της Μονής του Αγίου Μηνά, συγκλονίζοντας και συγκινώντας βαθιά ολόκληρη την Ευρώπη και ενισχύοντας το φιλελληνικό κίνημα. Ο πίνακας αυτός αγοράστηκε από την γαλλική κυβέρνηση και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου.

Στα φιλελληνικά έργα του σημαντικού ρομαντικού Γάλλου ζωγράφου συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακάς του «Η Μάχη του Γκιαούρη και του Χασάν», που ήταν εμπνευσμένος από το ποίημα του επίσης σπουδαίου φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα «Ο Γκιαούρης». Ο πίνακας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο The Art Intitute of Chicago, απεικονίζει τη δραματική κορύφωση του ποιήματος όταν ο γκιαούρης εκδικείται το θάνατο της ερωμένης του από τα χέρια του Τούρκου Χασάν.