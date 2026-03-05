Το «ματωμένο φεγγάρι» εντυπωσίασε!

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς χάρισε μοναδικές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, όταν πραγματοποιήθηκε ολική έκλειψη Σελήνης.

Το φαινόμενο έγινε ορατό σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, όπου εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη Σελήνη να παίρνει το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα που της έχει χαρίσει την ονομασία «ματωμένη Σελήνη».

Πού ήταν ορατή η ολική έκλειψη Σελήνης

Η ολική έκλειψη έγινε αντιληπτή από παρατηρητές σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ανατολικής Ασίας.

Σε πολλές από αυτές τις περιοχές, πολίτες κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από το φαινόμενο, το οποίο θεωρείται από τα πιο αναμενόμενα ουράνια γεγονότα της χρονιάς. Αντίθετα, η έκλειψη δεν ήταν ορατή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στην Αφρική.