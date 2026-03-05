Το «ματωμένο φεγγάρι» εντυπωσίασε!

Εικόνες με την πανσέληνο του Μαρτίου από τον κόσμο
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς χάρισε μοναδικές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, όταν πραγματοποιήθηκε ολική έκλειψη Σελήνης.
Το φαινόμενο έγινε ορατό σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, όπου εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη Σελήνη να παίρνει το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα που της έχει χαρίσει την ονομασία «ματωμένη Σελήνη».
Πού ήταν ορατή η ολική έκλειψη Σελήνης
Η ολική έκλειψη έγινε αντιληπτή από παρατηρητές σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ανατολικής Ασίας.
Σε πολλές από αυτές τις περιοχές, πολίτες κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από το φαινόμενο, το οποίο θεωρείται από τα πιο αναμενόμενα ουράνια γεγονότα της χρονιάς. Αντίθετα, η έκλειψη δεν ήταν ορατή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στην Αφρική.
Γιατί η Σελήνη έγινε κόκκινη
Το φαινόμενο της «ματωμένης Σελήνης» εμφανίζεται όταν η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά του πλανήτη μας να καλύπτει πλήρως τη σεληνιακή επιφάνεια.
Κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης, το φεγγάρι αποκτά σκούρα κόκκινη απόχρωση. Αυτό συμβαίνει επειδή το ηλιακό φως διαθλάται μέσα από την πυκνή ατμόσφαιρα της Γης πριν φτάσει στη Σελήνη, με αποτέλεσμα να φιλτράρονται τα μπλε μήκη κύματος και να κυριαρχούν οι κόκκινες αποχρώσεις.
Πότε θα δούμε την επόμενη ολική έκλειψη
Η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης αναμένεται να συμβεί το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2028, δηλαδή την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Το φαινόμενο έχει ήδη αποκτήσει την ανεπίσημη ονομασία «Ματωμένο Φεγγάρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς».
Μέχρι τότε, το 2026 θα υπάρξουν και άλλα σημαντικά αστρονομικά φαινόμενα. Στις 12 Αυγούστου θα σημειωθεί ολική έκλειψη Ηλίου, ενώ στις 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μερική έκλειψη Σελήνης.
Οι ονομασίες της πανσελήνου του Μαρτίου
Η πανσέληνος του Μαρτίου 2026 είναι γνωστή με αρκετές παραδοσιακές ονομασίες, όπως «Σκουληκοφέγγαρο», «Φεγγάρι του Κόρακα» και «Φεγγάρι των Χυμών».
Η ονομασία «Σκουληκοφέγγαρο» συνδέεται με την περίοδο κατά την οποία το έδαφος αρχίζει να θερμαίνεται μετά τον χειμώνα, επιτρέποντας την εμφάνιση γαιοσκωλήκων και προνυμφών εντόμων, ένα σημάδι ότι η άνοιξη πλησιάζει.
