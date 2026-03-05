Η 16χρονη Λόρα παραμένει σε δομή στο Βερολίνο

Σε κοινωνική δομή στο Βερολίνο, υπό τη φροντίδα και παρακολούθηση κοινωνικών λειτουργών, εξακολουθεί να βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, η οποία εντοπίστηκε στη Γερμανία πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη δομή μέχρι και σήμερα η ανήλικη αρνείται να συναντήσει τους γονείς της. Μάλιστα, ο πατέρας της είχε ταξιδέψει στη Γερμανία προκειμένου να τη δει, ωστόσο, μετά την επανειλημμένη άρνηση της κόρης του να τον συναντήσει, επέστρεψε στην Πάτρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, είχε δηλώσει πως η 16χρονη παρουσιάστηκε μόνη της στην κοινωνική δομή και ήρθε η ίδια σε επαφή με τις Αρχές.

Η νεαρή εμφανίστηκε στη δομή στις 26 Φεβρουαρίου. Όπως διευκρινίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα ούτε έχει δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό παραμένει στον χώρο φιλοξενίας, όπου αξιολογείται και παρακολουθείται από ειδικούς.

Παράλληλα, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί να συναντήσει την οικογένειά της, ακόμη και εάν η συνάντηση πραγματοποιούνταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το κορίτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελληνικών Αρχών, διέμενε σε κοινόβιο, με την ίδια να καλεί στις γερμανικές Αρχές για να φύγει από εκεί και να μεταβεί σε δομή.

«Η συγκεκριμένη δομή είναι υπηρεσία νεότητας και η ίδια η Λόρα ζήτησε από τους υπεύθυνους να καλέσουν τη μητέρα της και να της πουν ότι είναι εκεί. Το εικάζω γιατί από την κουβέντα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη Λόρα, αφού είχε παρουσιαστεί με ψευδή στοιχεία», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Τηλέμαχος Μπενετάτος, της Λόρα μιλώντας στο MEGA.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η 16χρονη έχει εξηγήσει στις αρχές τους λόγους που την οδήγησαν να φύγει από την Ελλάδα ή γιατί δεν επιθυμεί καμία επικοινωνία με τους γονείς της.

Τι προβλέπει ο νόμος στη Γερμανία

Σύμφωνα με τον γερμανικό Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) και συγκεκριμένα το άρθρο 1684, η επικοινωνία γονέα και παιδιού αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση του γονέα, αλλά και δικαίωμα του ίδιου του παιδιού.

Ωστόσο, η άρνηση ενός ανήλικου να δει έναν γονέα δεν συνεπάγεται αυτομάτως διακοπή της επικοινωνίας. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από τα οικογενειακά δικαστήρια, με βασικό κριτήριο το συμφέρον και την ευημερία του παιδιού.

Η άποψη του ανήλικου λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει στην ενηλικίωση και θεωρείται πιο ώριμος, όμως δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από τα 18.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης, παραμέλησης ή έντονης ψυχολογικής πίεσης, το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και να απαγορεύσει την επικοινωνία.

Συνήθως προηγείται η παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότητας (Jugendamt), η οποία αξιολογεί την κατάσταση και επιχειρεί να βρεθεί λύση προς όφελος του παιδιού. Αν ένας έφηβος επιμένει να αρνείται τη συνάντηση με γονέα επικαλούμενος φόβο ή έντονη ψυχική επιβάρυνση, είναι πιθανό να ζητηθεί γνωμάτευση ειδικού, ενώ μπορεί να αποφασιστεί εποπτευόμενη επικοινωνία ή ακόμη και προσωρινή αναστολή επαφής.

Τι είχε δηλώσει ο πατέρας

Σε δηλώσεις του, ο πατέρας της 16χρονης ανέφερε ότι προτεραιότητα έχει να ηρεμήσει η κόρη του.

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Θέλω να συναντηθούμε και να μιλήσουμε. Αν μου δοθεί η δυνατότητα, μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά πρέπει πρώτα να συνέλθει», είχε δηλώσει.

Παράλληλα σημείωσε ότι θα πρέπει να συζητήσουν όλοι μαζί για το επόμενο βήμα και το πού θα επιλέξει να ζήσει η 16χρονη.

Όπως υποστήριξε, η κόρη του αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της γλώσσας, ενώ τόνισε ότι –κατά την άποψή του– μέσα στην οικογένεια δεν υπήρχαν προβλήματα.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, η μητέρα επικοινώνησε με τον πατέρα, ο οποίος, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Μπενετάτος, βρίσκεται στη Γερμανία εδώ και περίπου 20 ημέρες και δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα. «Ο πατέρας είναι εκεί εδώ και είκοσι μέρες περίπου, δεν έχει φύγει από τη Γερμανία, γιατί ακούω διάφορα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή ήταν όταν η μητέρα ζήτησε να μιλήσει τηλεφωνικά με το παιδί της. Ωστόσο, οι κοινωνικές υπηρεσίες απέκλεισαν προσωρινά κάθε επικοινωνία, εξηγώντας πως πρέπει πρώτα να προηγηθεί αξιολόγηση από παιδοψυχολόγους. «Της είπαν ότι για να μπορέσει να μιλήσει με το παιδί της, είτε η ίδια είτε ο σύζυγός της, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τους εκεί παιδοψυχολόγους», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας .

Κατά την πρώτη επαφή της με τις γερμανικές Αρχές, η Λόρα εξήγησε πως δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε στο σχολείο και με τη γλώσσα. «Αυτά τα είπε η ίδια η γερμανική αστυνομία στον πατέρα, με τον οποίο μίλησα. Του ανέφεραν επίσης ότι το παιδί δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα», αποκάλυψε ο κ. Μπενετάτος.