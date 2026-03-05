σπιράλ: χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή και το 2026 το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Σε ανακοίνωσή του για την κενή θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το σπιράλ αναφέρει:

Ακολουθεί αυθεντικός διάλογος από πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, μεταξύ του επικεφαλής του σπιράλ και της Προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Αφορά την κενή θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή που προέκυψε τον Μάρτιο του 2025, μετά την αιφνίδια και ακόμα αναιτιολόγητη παραίτηση του Γιάννη Καλατζόπουλου από την συγκεκριμένη θέση:

Π. Ψωμάς: «Έχω μία ερώτηση προς την Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας σχετικά με τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Μπορεί να μας ενημερώσει η κ. Καραθανασοπούλου για το τι μέλλει γενέσθαι;»

Λ. Καραθανασοπούλου: Λόγω της παραίτησής του τέως Καλλιτεχνικού Διευθυντή και επειδή δεν ξέρουμε τις διαδικασίες, περιμένουμε από το Υπουργείο να μας ενημερώσει το τι χρειάζεται να γίνει από δω και πέρα.

Π. Ψωμάς: «Δηλαδή το Υπουργείο δεν διαθέτει διαδικασίες για την περίπτωση που παραιτείται ένας Καλλιτεχνικός Διευθυντής ενός Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου;»

Λ. Καραθανασοπούλου: «Δεν είχε δεδομένη απάντηση, το ψάχναμε με τις νομικές υπηρεσίες και καταλήξαμε ότι πρέπει να βγει νέα ΠΥΣ (προφανώς εννοεί: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) γιατί δεν ισχύει η παλιά. Κι έτσι περιμένουμε τον προγραμματισμό προσλήψεων που θα βγει μέσα στο 2026».

Σε μεταγενέστερη συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία της λογοδοσίας, ο Δήμαρχος Πατρέων έδωσε πλήρη στήριξη στην Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ προσπαθώντας να δικαιολογήσει με διαδικαστικά και νομικίστικα επιχειρήματα αυτό τον παραλογισμό. Κι έτσι το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας συμπληρώνει έναν ολόκληρο χρόνο… ακέφαλο πολιτιστικά.

Προφανώς όχι γιατί δεν υπάρχουν διαδικασίες, αλλά επειδή η ηγεσία του δήμου και του θεάτρου μας αδιαφορεί για την κάλυψη της θέσης. Ή γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την Κυβέρνηση. Μπορεί και για τους δύο λόγους. Το δε κενό δεν είναι απλή τυπική υπόθεση, δεν νοείται Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο χωρίς καλλιτεχνική διεύθυνση. Δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία του θεάτρου μας, δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο ΔΗΠΕΘΕ της χώρας.

Για του λόγου το αληθές τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα που σήμερα λειτουργούν με εν ενεργεία Καλλιτεχνικό Διευθυντή στο τιμόνι τους είναι αυτά της Κρήτης, Κέρκυρας, Καλαμάτας, Αγρινίου, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Ρούμελης, Βόλου, Λάρισας, Βέροιας, Σερρών, Καβάλας και Κομοτηνής, δηλαδή όλα!

Είτε οι άλλοι κάνουν κάτι σωστά, είτε εμείς κάνουμε κάτι λάθος. Και στις δύο περιπτώσεις η Πάτρα ξεχωρίζει αρνητικά. Για μια φορά ακόμα επί Πελετίδη.