Πάτρα: To έργο και η προσφορά του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος- Τι λέει η κοινωνική λειτουργός Κλαίρη Τζιομάκη

Στο έργο και την προσφορά του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος αναφέρθηκε η κοινωνική λειτουργός Κλαίρη Τζιομάκη από το Παράρτημα Παιδικής Προστασίας «Σκαγιοπούλειο», μιλώντας στο στούντιο webtv, το ETVAVIPE Studio, στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου.



Αναφερόμενη στην πλούσια και πολύτιμη δράση του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος «που λειτουργεί σχεδόν 100 χρόνια από το 1926, αφότου το οραματίστηκε και το έφτιαξε για τα ορφανά παιδιά και τα παιδιά του πολέμου ο σταφιδέμπορος της εποχής Παναγιώτης Σκαγιόπουλος», η κ. Τζιομάκη τόνισε πόσο αυτό «είναι πάρα πολύ σημαντικό για παιδιά τα οποία βίωσαν δυσκολίες, γιατί πλέον στις μονάδες αυτές, στα παραρτήματα παιδικής προστασίας μένουν παιδιά που για λόγους που τα αναγκάζουν να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους μπαίνουν υπό την προστασία και τη φροντίδα του κράτους».



Όπως ανέφερε παρότι «τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας για την απο-ιδρυματοποίηση των παιδιών, ώστε να μπαίνουν από νωρίς σε ανάδοχες οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει εκεί, έχουν ενηλικιωθεί εκεί, έχουν σπουδάσει με τη βοήθεια του παραρτήματος και αναζητούν την ευκαιρία να ανοίξουν τα φτερά τους». Σχετικά με τις σπουδές των παιδιών αυτών, πρόσθεσε πως «παλιά υπήρχαν σχολές μέσα στο ίδιο το ίδρυμα, τώρα πλέον τα παιδιά ακολουθούν το πρόγραμμα που ακολουθεί και ένα παιδί που είναι σε μία οικογένεια, θα πάνε σχολείο, θα τελειώσουν την εκπαίδευση, θα πάνε σε κάποια σχολή της ΔΥΠΑ ή θα τελειώσουν πανεπιστήμιο ή ΙΕΚ».

Για την κ. Τζιομάκη, «το πιο δύσκολο γι' αυτά τα παιδιά είναι να νιώσουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια ακόμα και σε ένα χώρο εργασίας, ακόμα και στην αγορά εργασίας, έπειτα από μία ζωή με όλη αυτή η εναλλαγή, όλα αυτά τα ψυχικά τραύματα, όταν χρειάζεται να φύγεις από ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο, δεν μπορείς να ζήσεις ή και κινδυνεύεις κάποιες φορές και να πρέπει να ενταχθείς σε ένα χώρο, να μένεις μαζί με άλλα παιδιά με αντίστοιχα βιώματα, με πρόσωπα που εναλλάσσονται κάθε 8 ώρες γιατί είμαστε κι εμείς εργαζόμενοι όχι φροντιστές».



Σχολίασε πως πολλά παιδιά κρατούν επαφή με το ίδρυμα και μετά την ενηλικίωσή τους «κι όταν έρχονται στην Πάτρα περνούν από εκεί γιατί μπορεί να έχουν κρατήσει επαφή με έναν εργαζόμενο, με μια κυρία που ήταν σημαντική για τη ζωή τους, με κάποιο άλλο παιδί που μένει ακόμα εκεί».

Η κ. Τζιομάκη τόνισε πως πέρα από τις συνήθεις περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης και οι αλλεπάλληλες κρίσεις, η οικονομική κρίση, η Covid, η ανεργία δυσκόλεψαν πάρα πολλές οικογένειες κι αυτό είχε ως συνέπεια να μη μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους.

Ακόμη και για τη λύση της ανάδοχης οικογένειας, η κ. Τζιομάκη ανέφερε πως «όλα αυτά έχουνε πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί δεν είναι απλό ούτε για το παιδί, ούτε για τη βιολογική οικογένεια να φεύγει από τα 16 από τα σπλάχνα της και να πάει κάπου αλλού και να μπορεί να βλέπει το παιδί στην ανάδοχο οικογένεια, μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις».



Όπως πρόσθεσε η κ. Τζιομάκη, στο Σκαγιοπούλειο «φιλοξενούνται περίπου 25 αγόρια και έχουμε 17 κορίτσια σε δύο διαφορετικές μονάδες στην Πάτρα που είναι σε διαφορετικά κτίρια». Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του «στο Σκαγιοπούλειο φιλοξενούνται παιδιά από 6μιση ετών και μπορούν να διαμείνουν μέχρι και τα 24 έτη τους, εφόσον χρειάζονται υποστήριξη μετά την ενηλικίωση, δηλαδή σπουδάζουν ή δεν έχουν ας πούμε κάποιο περιβάλλον να τα υποστηρίξει», τόνισε η ίδια.