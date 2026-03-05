Άνοιξε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCEND για αιτήσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας (Deep Tech)

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (deep tech) ACCEND άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων για την δεύτερη ομάδα του, καθώς 28 εταιρείες deep tech από όλη την Ευρώπη ξεκινούν το πρόγραμμα στο πλαίσιο της πρώτης ομάδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCEND. Σχεδιασμένο για εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις για Έξυπνες Πόλεις, Πόλεις Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών και Αναγεννητικές Πόλεις, το πρόγραμμα ACCEND υποστηρίζει εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας (Deep Tech) και ευρίσκονται στην φάση της ανάπτυξης, να επεκταθούν πέρα από τα σύνορα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδύσεις και να διεισδύσουν σε πολύπλοκες ευρωπαϊκές αγορές.

Η 1η Ομάδα συγκεντρώνει 28 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η αστική βιωσιμότητα, οι ψηφιακές υποδομές, τα συστήματα καθαρής ενέργειας, οι τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας, οι λύσεις βιοποικιλότητας και η καινοτομία στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Αυτές οι εταιρείες συμμετέχουν ήδη σε εξατομικευμένες διαγνωστικές μεθόδους, σε οδούς τεχνικές διείσδυσης στην αγορά, σε πιλοτικές εφαρμογές και σε δραστηριότητες ετοιμότητας για επενδυτές, στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος.

Βασιζόμενο σε αυτή την δυναμική, το ACCEND δημιουργεί την δεύτερη ομάδα από εταιρείες scaleups υψηλού δυναμικού που είναι έτοιμες για διεθνή επέκταση και μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 8 Απριλίου 2026.

Το ACCEND συγκεντρώνει 10 ιδρύματα από όλη την Ευρώπη, κορυφαία σε θέματα καινοτομίας, σχηματίζοντας ένα από τα πιο συντονισμένα δίκτυα υποστήριξης υψηλής τεχνολογικής της ηπείρου.

Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ανάπτυξης που περιλαμβάνει:

· Ατομική διάγνωση και προσαρμοσμένα σχέδια κλιμάκωσης

· Ατομική καθοδήγηση από ειδικούς οδηγούς ACCEND

· Στρατηγική καθοδήγηση για επέκταση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

· Επιμελημένες παρουσιάσεις σε επενδυτές, πόλεις και αγοραστές καινοτομίας

· Πρόσβαση σε πραγματικές πλατφόρμες δοκιμών και πιλοτικές ευκαιρίες

· Υποστήριξη στην πρόσβαση σε προμήθειες σε όλες τις αγορές της ΕΕ

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης στοχευμένες οδούς εισόδου στην αγορά σε διεθνείς αγορές προτεραιότητας, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, παράλληλα με εξειδικευμένη υποστήριξη για εταιρείες deep tech με επικεφαλής γυναίκες.

«Το ACCEND εξοπλίζει deep tech scaleups με την δικτύωση, τα περιβάλλοντα επικύρωσης και την πληροφόρηση για την αγορά που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν», δήλωσε η Δρ. Gemma Cassells, συντονίστρια του έργου και επικεφαλής στρατηγικής για το πρόγραμμα Data-Driven Innovation στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Με 28 εταιρείες να βρίσκονται ήδη στην 1η ομάδα, βλέπουμε ισχυρή δυναμική και διασυνοριακή συνεργασία στην πράξη».

Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να παρακολουθήσουν μια διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρία στις 10 Μαρτίου 2026, όπου εκπρόσωποι της σύμπραξης θα περιγράψουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την δομή του προγράμματος και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ακολουθούμενη από συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, πόλεις καθαρών μηδενικών εκπομπών και αναγεννητικές πόλεις μπορούν να εγγραφούν στην ενημερωτική συνεδρία, αλλά και να περισσότερα για την υποβολή αιτήσεων, μέσω του συνδέσμου: www.accendhorizon.eu