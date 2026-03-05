«Έφυγε» ο δημοσιογράφος Γεράσιμος Γεωργουλόπουλος

Ένας αξιαγάπητος συνάδελφος και φίλος με μακρά, γόνιμη και παραγωγική θητεία στα έντυπα της Πάτρας και της Αθήνας ο Γεράσιμος (Μάκης) Γεωργουλόπουλος, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο Μάκης, είχε γράψει τη δική του ιστορία ως αθλητικός, αλλά και αστυνομικός συντάκτης στην ιστορική ημερήσια εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών», όπου εργάστηκε για αρκετά χρόνια δίπλα σε καταξιωμένους αείμνηστους συναδέλφους τους αρχισυντάκτες Παν. Παπανδρόπουλο και Νίκο Λευτάκη. Εκεί γνωριστήκαμε και αναπτύξαμε μια αδιατάραχτη φιλία, εγώ ως νεαρός τότε συντάκτης.

Μεγάλη αγάπη του αξέχαστου Μάκη η ομάδα της Παναχαϊκής την οποία στήριζε με πάθος και διατηρούσε φιλία με ποδοσφαιριστές και παράγοντες. Αυτό βέβαια δεν απεμπολούσε το δικαίωμα και την υποχρέωσή του να ασκεί κριτική για ενέργειες και αστοχίες της εκάστοτε διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου.

Η θητεία του Μάκη είχε δυστυχώς άδοξο τέλος στην Πάτρα, τη 10ετία του 1970, καθώς ανέστειλε την έκδοσή του ο «Νεολόγος» και αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αθήνα προς ανεύρεση εργασίας.

Ο αείμνηστος συνάδελφος υπήρξε μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ, αλλά αργότερα μεταγράφηκε στην ΕΣΗΕΑ.

Ο Γεράσιμος Γεωργουλόπουλος γεννήθηκε στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και ήταν μοναχογιός δύο αείμνηστων εκπαιδευτικών. Στην Αθήνα εργάστηκε για πολλά χρόνια στην εφημερίδα «Απογευματινή», ως συντάκτης στο τμήμα επαρχιακών ειδήσεων. Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, εργάστηκε σε γραφεία Τύπου (μεταξύ άλλων και σε αυτό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών), σε εκδοτικούς οίκους, στον περιοδικό Τύπο, στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την «Αθλητική Ηχώ» αλλά και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο Γεράσιμος Γεωργουλόπουλος υπήρξε ένας δυναμικός και μαχητικός συντάκτης που άσκησε τα καθήκοντά του με ζήλο και υπευθυνότητα.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του εψάλη χθες στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, ενώ η ταφή του έγινε στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΕΒΑΣ

Δημοσιογράφος