Στο μικροσκόπιο καύσιμα και σούπερ μάρκετ στη Δυτική Ελλάδα- Μπονάνος: Συνεχείς έλεγχοι στην αγορά- Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για παραβάσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτης κερδοφορίας, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει έντονα τα νοικοκυριά και αναμένονται αυξήσεις σε τιμές προϊόντων λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους σε διάφορους τομείς της αγοράς. «Κάνουμε συνεχώς ελέγχους στην αγορά. Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων και όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν ακόμη και τα 5.000 ή και τα 10.000 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως διευκρινίζει, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται επίσης σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις λιανικής, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας και την αποτροπή πρακτικών που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους καταναλωτές.

Ο κ. Μπονάνος στάθηκε στο ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου. Όπως ανέφερε, στον τομέα ελέγχων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στην Αχαΐα υπηρετούν μόλις πέντε υπάλληλοι, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων σε όλη την αγορά.

Επίσης, τόνισε ότι οι έλεγχοι για την προστασία της αγοράς δεν περιορίζονται μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς παράλληλα δραστηριοποιούνται το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν ελέγχους και παρεμβάσεις όπου απαιτείται.

Όπως υπογραμμίζει, λόγω των διεθνών εξελίξεων, δεν αποκλείεται ορισμένοι να επιχειρήσουν ή επιχειρούν, να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, επιδιώκοντας αθέμιτη κερδοφορία εις βάρος των καταναλωτών.