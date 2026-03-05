Πάτρα: Η πλατεία Ελλήνων Μουσουργών πρασινίζει- Δείτε τι αλλάζει

Η πλατεία Ελλήνων Μουσουργών στην περιοχή της Έξω Αγυιάς, στην Πάτρα, ετοιμάζεται να μετατραπεί σε έναν νέο χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε χώρο δίπλα στον υπό σχεδιασμό βρεφονηπιακό σταθμό -στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται το γήπεδο μπάσκετ- καθώς και κοντά στη ρωμαϊκή αγροικία και το Ενωσιακό γήπεδο ποδοσφαίρου του Αχιλλέα, το οποίο οι παλαιότεροι γνωρίζουν ως γήπεδο του Σαρμά.

Η μελέτη του έργου προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου έκτασης περίπου έξι στρεμμάτων, ο οποίος θα διαμορφωθεί με μεγάλες ζώνες φυτεύσεων, φυσικό χλοοτάπητα και επιφάνειες με βότσαλο. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED, παιδικής χαράς, ραμπών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και αστικού εξοπλισμού.

Όπως δηλώνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών του Δήμος Πατρέων, Παναγιώτης Μελάς, ο διαγωνισμός για το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι τρεις μήνες. Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές από τους υποψήφιους αναδόχους, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού. «Ο σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργικότητα του χώρου, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση της πλατείας» επισημαίνει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής ανέρχεται σε 1.345.000 ευρώ, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται σε 18 μήνες. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινο Ταμείο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ποσό 786.605,92 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ενώ τα υπόλοιπα 558.394,08 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων.