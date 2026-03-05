Kατολίσθηση στον δρόμο Άνω Καστριτσίου - Μαγούλας - Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας

"Άμεση ήταν η επέμβαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον περιφερειακό δρόμο Άνω Καστριτσίου - Μαγούλας στο ύψος Παλιάμπελα, έπειτα από μικρής έκτασης κατολίσθηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα", σημειώνει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού τόσο στην περιοχή που σημειώθηκε η κατολίσθηση, όσο και κατά μήκος του αύλακα από τη Μαγούλα έως το Άνω Καστρίτσι, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να αποκατασταθεί πλήρως.

Στις εργασίες αποκατάστασης βρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη των παρεμβάσεων και δήλωσε:

"Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Τα συνεργεία της Περιφέρειας κινητοποιήθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά για να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία. Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόβλημα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας."»