Kατολίσθηση στον δρόμο Άνω Καστριτσίου - Μαγούλας - Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Στις εργασίες αποκατάστασης βρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος
"Άμεση ήταν η επέμβαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον περιφερειακό δρόμο Άνω Καστριτσίου - Μαγούλας στο ύψος Παλιάμπελα, έπειτα από μικρής έκτασης κατολίσθηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα", σημειώνει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.
Συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού τόσο στην περιοχή που σημειώθηκε η κατολίσθηση, όσο και κατά μήκος του αύλακα από τη Μαγούλα έως το Άνω Καστρίτσι, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να αποκατασταθεί πλήρως.
Στις εργασίες αποκατάστασης βρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη των παρεμβάσεων και δήλωσε:
"Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Τα συνεργεία της Περιφέρειας κινητοποιήθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά για να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία. Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόβλημα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας."»
Μέση Ανατολή: Κύπρος - Συναγερμός για νέα απειλή κοντά στο Ακρωτήρι - Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη και Μακρόν
Πάτρα: Ανησυχία για την ασφάλεια οδηγών από τις φθορές στους δρόμους- Πού εντοπίζουν τα προβλήματα οι οδηγοί ταξί
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους - Στοιχεία ανά χώρα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr