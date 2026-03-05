Θανάσης Μπαμπανέβας: «Εκοιμήθη» ο Παπαθανάσης Παπανδρέου, από το Φαρραί Αχαΐας

Σε ηλικία 89 ετών - Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 6-3-2026 & ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών, Δ. Ερυμάνθου
Ένας καλοκάγαθος άνθρωπος που διακόνησε επί σειράν ετών ως ιερέας πνευματικός πατέρας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Φαρραί Αχαΐας, ο γνωστός στην ευρύτερη κοινωνία της Πάτρας Παπαθανάσης Παπανδρέου άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 89 ετών ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.
Ο Παπαθανάσης πέρα από το ποιμαντικό του έργο, είχε προσφέρει πολλά σε πράξεις φιλαλληλίας και αλληλεγγύης, υπέρ αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΑΣ, Θανάσης Μπαμπανέβας προσθέτοντας πως ο αείμνηστος ιερέας ήταν πατέρας του αγαπητού συναδέλφου, στελέχους της «Πελοποννήσου» Σωτήρη Παπανδρέου, στον οποίο καθώς και την μητέρα του Ζωή και τον αδελφό του Ανδρέα το ΤΕΑΣ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια.
