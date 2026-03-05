Λιμάνι Πάτρας: Τι σχεδιάζει το Υπερταμείο για υποδομές, κρουαζιέρα και αξιοποίηση της Πειραϊκής-Πατραϊκής

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Υπερταμείο για την αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών της χώρας βρίσκεται και το λιμάνι της Πάτρας, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία του λιμένα όσο και την αξιοποίηση σημαντικών ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε από τη διοίκηση του Υπερταμείου, για το λιμάνι της Πάτρας προωθείται μια ολιστική παρέμβαση, η οποία θα αναπτυχθεί σε διακριτούς άξονες. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η αξιοποίηση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, μέσω του master plan, και από την άλλη η αξιοποίηση του real estate που συνδέεται με την περιοχή του λιμένα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση του ιστορικού ακινήτου της Πειραϊκής‑ Πατραϊκής, το οποίο αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πόλο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το Υπερταμείο προωθεί και διαγωνιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, τόσο στην Πάτρα όσο και σε άλλα λιμάνια της χώρας, όπως το Κατάκολο και η Καβάλα. Οι δεσμευτικές προσφορές για τα έργα αυτά αναμένονται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Να θυμίσουμε ότι το Υπερταμείο προωθεί και διαγωνισμούς για ανάπτυξη κρουαζιέρας σε Πάτρα, Κατάκολο (εν αναμονή υποβολής δεσμευτικών προσφορών εντός Q2 2026), Καβάλα αλλά και τον διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας μαρίνας «Patradise Mega Yacht» στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, που όμως κατέστη άγονος.