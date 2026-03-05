Πρόσκληση στην 20η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του απευθύνει ο ΣΟΨΥ Πάτρας

Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/3 στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του ΣΟΨΥ στην οδό Κανάρη 74
Το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας καλεί με ανακοίνωση του, τα μέλη του στην Ετήσια Γενική τακτική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του ΣΟΨΥ στην οδό Κανάρη 74 στην Πάτρα.
Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας αποτελεί το βασικό φορέα αυτοοργάνωσης και αυτοεκπροσώπησης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Για πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. με 7 μ.μ στα τηλέφωνα 2610 621273 και 6977 452647.
Ο ΣΟΨΥ Πάτρας είναι μία Μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που εδρεύει στην Κανάρη 74 και έχει ένα σημαντικό κοινωνικό έργο και προσφορά.
