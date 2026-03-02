Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας: «Ελευθερία από τα δεσμά»- Ανοιχτή εκδήλωση στο Αίγιο

Ανοιχτή ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διοργανώνουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, από τις 11:00 έως τις 15:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου, στην αίθουσα «Αλέκος Μέγαρης».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Αλ-Ανων και της Αλατην (Ανήλικα Παιδιά Αλκοολικών) και έχει στόχο την παρουσίαση του προγράμματος και της ιστορίας των ομάδων, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τη στήριξη που προσφέρουν σε άτομα με προβλήματα αλκοολισμού και στις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ακολουθήσουν προσωπικές μαρτυρίες μελών, που θα μοιραστούν την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους.

Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας

Ομάδα Ελευθερία από τα δεσμά

Τηλέφωνο επικοινωνίας 69908666515. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την ημερίδα και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.