Παραλία Πατρών: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 οι κάτοικοι της Παραλίας Πατρών (πλησίον της περιοχής ΠΙΚΠΑ), εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε ταράτσα κτιρίου εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής.

"Σύμφωνα με τους κατοίκους, η κεραία φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Έκτοτε, όπως αναφέρουν, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα δυσλειτουργίας σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στην ευρύτερη περιοχή, όπως τηλεοράσεις και συστήματα συναγερμού. Μετά από επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και τεχνικούς, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι τα φαινόμενα αυτά οφείλονται σε παρεμβολές σήματος.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικό κατοίκου με βηματοδότη, για τον οποίο – όπως αναφέρουν – διαπιστώθηκε ζήτημα στη λειτουργία της συσκευής του, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το νοσοκομείο όπου είχε πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

Οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η κεραία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κατοικίες και σχολικές μονάδες, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους. Όπως τονίζουν, η ανησυχία τους εντείνεται από το γεγονός ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν, κατά τους ίδιους, από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της εγκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι κάτοικοι ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου την άμεση παύση λειτουργίας της κεραίας και την απομάκρυνσή της, δηλώνοντας ότι προτίθενται να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία της περιοχής τους.

Η Επιτροπή Αγώνα Παραλίας Πατρών ενημερώνει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και θα ακολουθήσουν νέες δράσεις" αναφέρει η Επιτροπή Αγώνα σε ανακοίνωσή της.